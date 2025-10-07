Egan Bernal y Sergio Higuita, protagonistas en la victoria de Pogacar en Italia

El esloveno se quedó con la Tre Valli Varesine tras un ataque demoledor a 21 km de meta. Bernal animó la jornada con una fuga lejana e Higuita cerró en el top 5. Foto: Ineos, vía X

La clásica italiana Tre Valli Varesine volvió a tener sabor colombiano. En los 200,3 kilómetros entre Busto Arsizio y Varese, con siete vueltas al circuito final, Egan Bernal y Sergio Higuita dieron muestras de protagonismo y ambición. Sin embargo, el gran vencedor fue, una vez más, Tadej Pogacar, que impuso su jerarquía para sumar la victoria número 107 de su carrera profesional.

El intento valiente de Egan

Desde lejos se notó que Bernal quería algo más que rodar en el grupo. A falta de 80 kilómetros lanzó un ataque audaz, de esos que rompen la monotonía de carrera. Solo Lorenzo Milesi pudo seguirle el paso y juntos abrieron hueco frente a un pelotón que, aunque no se desesperó, entendió que el colombiano hablaba en serio.

Egan llegó a tener un minuto de ventaja, dominando durante más de 50 kilómetros. Pero con el paso de las vueltas, el esfuerzo comenzó a cobrarse. Milesi se descolgó y Bernal resistió en solitario hasta que el dúo conformado por Quinn Simmons y el propio Milesi lo alcanzó a 33 kilómetros del final. El UAE Team Emirates, mientras tanto, mantenía el control desde atrás, sabiendo que su carta maestra aún no había sido jugada.

El golpe letal de Pogacar

El desenlace tuvo el sello inconfundible del esloveno. A 27 kilómetros de meta, su compañero Isaac Del Toro encendió la mecha con un ataque que sirvió de preludio. Pogacar respondió y, sin titubeos, aceleró en un descenso a menos de 21 km, dejando sin respuesta a todos sus perseguidores.

En cuestión de minutos se convirtió en un espectáculo en solitario, imposible de igualar. El campeón mundial y europeo completó así una nueva exhibición, cruzando la meta en Varese con casi un minuto de diferencia sobre el grupo perseguidor, y ampliando una colección de triunfos que parece no tener techo.

Higuita se metió en el top 5

Mientras Pogacar celebraba, detrás quedaba un último esfuerzo por el podio. El pelotón llegó compacto y todo se definió en un sprint tenso y sin margen para lanzamientos. Allí Sergio Higuita, con su instinto agresivo, se abrió paso hasta el quinto puesto, por detrás de Albert Withen Philipsen (segundo), Julian Alaphilippe (tercero) y Lapeira (cuarto).

El antioqueño volvió a mostrar su velocidad y capacidad de lectura en llegadas cerradas, superando incluso a Isaac Del Toro, que fue octavo.

Nairo Quintana y Eganr Bernal llegaron a más de tres minutos del líder, en los puestos 59 y 54, respectivamente.

En una prueba que reunió a buena parte de la élite del pelotón mundial, los colombianos no pasaron desapercibidos. El brillo fue de Pogacar, pero la combatividad tuvo acento latinoamericano.

