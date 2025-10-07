El emotivo mensaje de Millonarios a Miguel Ángel Russo: “El amor todo lo cura”

El club bogotano expresó su apoyo al técnico argentino, campeón con Millonarios en 2017, quien atraviesa un delicado momento de salud. Foto: Cristian Garavito

Millonarios se unió este martes a la ola de mensajes de solidaridad hacia Miguel Ángel Russo, técnico argentino y referente histórico del club, quien atraviesa un momento complicado de salud. A través de sus redes oficiales, el equipo bogotano publicó un sentido mensaje en el que le expresó su respaldo y cariño al entrenador que los condujo al título de la Liga en 2017.

“Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia. ¡Mucha fuerza, Miguel! ¡La familia azul está contigo!”, fue el mensaje difundido por el club, acompañado de la frase “Todo se cura con amor”, una muestra del aprecio y la admiración que aún despierta el técnico entre la hinchada embajadora.

El gesto del conjunto capitalino llega tras el comunicado oficial emitido por Boca Juniors, que informó sobre la situación médica del entrenador. Según el parte del club argentino, Russo, de 69 años, “se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”.

El estado de salud del técnico, que desde hace años enfrenta una dura lucha contra el cáncer de vejiga y de próstata, ha generado preocupación en el mundo del fútbol. En las últimas semanas, el estratega no ha podido asistir a los entrenamientos ni a los partidos de Boca, siendo reemplazado en sus funciones por su asistente Claudio Úbeda. “Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo. Lo queremos mucho y queremos que se ponga bien”, expresó Úbeda tras la victoria 5-0 sobre Newell’s, un resultado que también fue dedicado a Russo por el capitán Leandro Paredes.

El exentrenador de Millonarios ha sido hospitalizado en tres ocasiones durante el último mes, y su última aparición en el banco se dio el pasado 21 de septiembre, en el empate 2-2 frente a Central Córdoba. Desde entonces, diferentes clubes, futbolistas y aficionados han manifestado su apoyo al experimentado estratega, reconocido no solo por su trayectoria sino también por su calidad humana.

En Colombia, el nombre de Miguel Ángel Russo sigue ligado a una de las etapas más felices del club embajador en los últimos años. Bajo su mando, Millonarios rompió una sequía de cinco años sin títulos al coronarse campeón del Torneo Finalización 2017 y luego conquistar la Superliga 2018 ante Atlético Nacional. Su paso dejó una huella imborrable en la institución, no solo por los resultados, sino por la cercanía y el respeto que cultivó con jugadores, directivos y aficionados.

Hoy, el mensaje de Millonarios resume el sentimiento general del fútbol colombiano: el deseo de ver nuevamente fuerte y sonriente a un técnico que hizo historia en Bogotá y que, más allá de los colores, es admirado por su temple y su ejemplo de vida.

La historia detrás de la frase: “El amor todo lo cura”

