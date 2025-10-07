Jeison López hizo historia en Mundial de Pesas: dos oros y dos récords

Jeison López, medallista olímpico de Colombia en París 2024. Foto: Agencia AFP

Colombia vivió este martes una jornada alegre en el Mundial de Levantamiento de Pesas que se celebra en Førde, gracias a la actuación monumental de Yeison López. El atleta chocoano, una de las grandes cartas de la delegación nacional, brilló con luz propia en Noruega.

López ratificó su favoritismo en su categoría (88 kilogramos) y conquistó dos medallas de oro, una de plata y estableció dos récords mundiales, lo que los consolida como una de las figuras de este certamen organizado por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF).

Desde su primer intento, dejó claro que estaba para grandes cosas. Inició el arranque con 173 kilos, levantó después 177 y con ello rompió su propio récord mundial (176). Después apostó por los 180 kilos, pero el intento no prosperó.

¡NADIE MEJOR EN LA HISTORIA QUE GOKÚ! El colombiano Yeison López, plata en Paris-2024, ganó dos medallas de oro, CON RÉCORDS MUNDIALES INCLUÍDOS, para llevarse el arranque y el total olímpico en los 88 kilos del Mundial de levantamiento de pesas en Noruega 🇳🇴. RECONTRACRACK. pic.twitter.com/Htq2tWwK4o — Santiago Hdez. (@santiagopajaro) October 7, 2025

En el envión López abrió con 205 kilos sin éxito, pero en su segundo intento logró enderezar el rumbo y en el tercero se consolidó con 210. La presea dorada en esa modalidad fue para el coreano Ryo Ro, con 215 kilos, mientras que el colombiano aseguró la plata.

La suma total confirmó una nueva presencia en el escalón más alto del podio, con 387 kilogramos. La cifra pulverizó el récord mundial anterior (383) y lo puso por encima del coreano Ro (377) y del moldavo Robu (369), quienes lo acompañaron en el cuadro de honor.

Las preseas de López se suman a las que conquistó este lunes Yenny Sinisterra, quien abrió la cosecha de la delegación colombiana en Førde. La vallecaucana se adjudicó un presea de plata en el arranque y otra de bronce en el total en la división de los 63 kilogramos.

