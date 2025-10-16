El Gran Fondo El Origen x Egan celebra la fuerza femenina del ciclismo

Egan Bernal, protagonista de La Vuelta a España 2025. Foto: La Vuelta, vía X

El ciclista colombiano Egan Bernal quiere que cada vez más mujeres se suban a la bicicleta, que se sientan seguras en la vía y que continúen inspirando con su disciplina y talento, y por eso, lanzó un mensaje especial dedicado a ellas.

El año pasado, 748 mujeres participaron en su Gran Fondo, lo que representó un 14 % del total de inscritos. Este año, ya son 304 las mujeres inscritas, una cifra que Egan espera siga creciendo en las próximas semanas.

Como parte de este impulso a la participación femenina, las mujeres contarán con un corral exclusivo de salida y tendrán el honor de partir antes que el corral general de hombres, un gesto simbólico que celebra su fuerza, disciplina y pasión.

En su carta, Egan expresa su admiración por las mujeres que equilibran el deporte con su vida diaria y que, pese a todo, siguen pedaleando.

“Cuando pienso en el Origen, pienso en lo que me formó: en las raíces, en la fuerza silenciosa que empuja sin pedir nada a cambio. Para mí ese origen tiene cara de mujer”, escribió Bernal.

“Mi mamá fue mi primera inspiración… En cada pedalazo que doy hay algo de ella: su entrega, su constancia, su amor incondicional. En muchas mujeres ciclistas he visto esa misma fuerza”, agrega el campeón del Tour de Francia en 2019.

Con este mensaje, Egan busca inspirar a más mujeres a encontrar en la bicicleta un espacio de libertad, bienestar y empoderamiento, y a compartir su propia historia sobre lo que las motiva a montar.

El Gran Fondo El Origen x Egan será una fiesta del ciclismo en Zipaquirá, la tierra natal del campeón, donde los participantes recorrerán rutas que conectan con la historia, la naturaleza y las raíces del ciclista colombiano.

El decálogo del Gran Fondo El Origen

El Gran Fondo El Origen x Egan, es el primer evento deportivo del país que cuenta con un decálogo de compromisos para el empoderamiento de las mujeres y la prevención del acoso en el ciclismo, que tiene diez líneas entre las que se destacan:

Promoción del liderazgo femenino: Se abren espacios y se dan oportunidades para que más mujeres participen activamente en el ciclismo, se visibilicen sus logros y liderazgos, y se cuenten sus historias de éxito a través de campañas en redes sociales.

Entornos seguros y libres de acoso: El evento adopta una política de tolerancia cero frente al acoso de género, articulando rutas de denuncia seguras y accesibles y trabajando con las autoridades para garantizar el respeto y la seguridad de todas las participantes.

Espacios y roles equitativos: Se fomentará la participación de mujeres en roles de liderazgo dentro del evento y en la organización de actividades deportivas, promoviendo la toma de decisiones inclusivas.

Comunicación inclusiva y sin estereotipos: El evento se compromete a utilizar un lenguaje inclusivo en todas sus comunicaciones y a sensibilizar al público sobre la equidad de género.

