Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz

El clásico alemán de este sábado podría marcar el rumbo de esta temporada en la Bundesliga. Luis Díaz será clave para el equipo bávaro.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de octubre de 2025 - 02:40 p. m.
Luis Díaz celebra con Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich
Apenas se han disputado seis partidos de Bundesliga, pero el clásico que disputarán Bayern Múnich y Borussia Dortmund este próximo sábado puede marcar ya el camino de la liga alemana, ya que en caso de victoria, el equipo bávaro de Luis Díaz se distanciaría en siete puntos de su rival.

Nada parece poder detener la máquina en la que se ha convertido el Bayern en este inicio de temporada: seis victorias en otros tantos partidos de campeonato, con 25 goles a favor, solo tres en contra y pleno de 18 puntos.

A estos números hay que sumar otras cuatro victorias en otras competiciones: dos en Champions, una en la Supercopa alemana y la otra en la primera ronda copera.

Entre el inglés Harry Kane (11 goles) y Luis Díaz (5) suman más goles esta temporada en Bundesliga que todo Borussia Dortmund (12).

Únicos invictos

Y con el apoyo de su afición, parece difícil que la victoria se le pueda escapar al Bayern, pero si un equipo puede acabar con la racha bávara es el Dortmund, el otro equipo que sigue imbatido en Alemania.

El retraso que acusa el equipo aurinegro está motivado por los empates contra Sankt Pauli y RB Leipzig, en la primera jornada y la última jugada.

Precisamente, Leipzig (3 con 13 puntos, a uno del Dortmund) tratará de mantener su plaza en el podio frente al acoso de Stuttgart y Bayer Leverkusen (21 y 11 unidades).

Así va la tabla de la Bundesliga antes del Bayern vs. Borussia

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz

Fecha y hora: sábado 18 de octubre a las 11:30 a.m.

TV: ESPN y Plan Premium Disney+.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

