Apenas se han disputado seis partidos de Bundesliga, pero el clásico que disputarán Bayern Múnich y Borussia Dortmund este próximo sábado puede marcar ya el camino de la liga alemana, ya que en caso de victoria, el equipo bávaro de Luis Díaz se distanciaría en siete puntos de su rival.

Nada parece poder detener la máquina en la que se ha convertido el Bayern en este inicio de temporada: seis victorias en otros tantos partidos de campeonato, con 25 goles a favor, solo tres en contra y pleno de 18 puntos.

A estos números hay que sumar otras cuatro victorias en otras competiciones: dos en Champions, una en la Supercopa alemana y la otra en la primera ronda copera.

Entre el inglés Harry Kane (11 goles) y Luis Díaz (5) suman más goles esta temporada en Bundesliga que todo Borussia Dortmund (12).

Únicos invictos

Y con el apoyo de su afición, parece difícil que la victoria se le pueda escapar al Bayern, pero si un equipo puede acabar con la racha bávara es el Dortmund, el otro equipo que sigue imbatido en Alemania.

El retraso que acusa el equipo aurinegro está motivado por los empates contra Sankt Pauli y RB Leipzig, en la primera jornada y la última jugada.

Precisamente, Leipzig (3 con 13 puntos, a uno del Dortmund) tratará de mantener su plaza en el podio frente al acoso de Stuttgart y Bayer Leverkusen (21 y 11 unidades).

Así va la tabla de la Bundesliga antes del Bayern vs. Borussia

Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz

Fecha y hora: sábado 18 de octubre a las 11:30 a.m.

TV: ESPN y Plan Premium Disney+.

