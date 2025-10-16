Logo El Espectador
Escándalo en el fútbol colombiano: la SIC multó a Dimayor y cinco clubes por vetos

La multa, de más de 8.000 millones de pesos, revela cómo algunos clubes y la Dimayor frenaron por años la libre contratación de futbolistas en Colombia.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de octubre de 2025 - 12:23 p. m.
Cinco equipos profesionales de fútbol colombianos y la Dimayor, organismo rector del balompié en el país, tendrán que pagar millonarias multas por “prácticas anticompetitivas” relacionadas con vetar jugadores, informó este miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio.

Estos equipos intentaron impedir o dificultar la contratación de jugadores como represalia porque los futbolistas buscaron cambiar de equipos, dijo en un comunicado la Superintendencia de Industria y Comercio.

¿Cuánto dinero tendrán que pagar?

Los cuadros y la Dimayor se enfrentan a multas de más de dos millones de dólares en total, agregó. Es decir, más de 8.000 millones de pesos colombianos.

“Los investigados lograron desincentivar la movilidad de jugadores entre clubes” con “conocimiento” y “apoyo” de la Dimayor, apuntó la entidad.

¿Cuáles equipos están involucrados?

La superintendencia señaló de las prácticas irregulares a los equipos de primera división Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto y Envigado, además del Deportivo Atlético Fútbol Club, de la segunda categoría.

Así funcionaba el “pacto de caballeros”

Los participantes del esquema de veto, una práctica que ya se ha denunciado en el pasado en el balompié del país, se hacían llamar a sí mismos “pacto de caballeros”, según la autoridad.

Tenían un sistema informal de intercambio de datos de los jugadores, como faltas disciplinarias o la vigencia de los contratos, de acuerdo con la superintendencia.

Según el reglamento del deporte, esta información no se puede compartir entre clubes para asegurar la libre competencia.

Ninguno de los equipos ni la Dimayor se han pronunciado de momento.

