Le salió cara la simulación a Alfredo Morelos: suspendido y multado por la Dimayor

El delantero de Nacional recibió dos semanas de suspensión y una millonaria multa tras la polémica jugada en Tunja.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de octubre de 2025 - 01:45 p. m.
Alfredo Morelos, goleador de Nacional.
Alfredo Morelos, goleador de Nacional.
Foto: Nacional, vía X
¿Recuerda el penalti que Alfredo Morelos provocó en el último minuto contra Boyacá Chicó? El mismo que cambió el rumbo del partido y desató una tormenta de opiniones.

Pues bien, el Comité Disciplinario de la Dimayor decidió castigar al delantero de Atlético Nacional por simular la falta que derivó en el empate 1-1, el pasado domingo 5 de octubre en Tunja.

Según el Comité, Morelos incurrió en una acción antideportiva al “engañar y provocar el error del árbitro Jairo Mayorga”. Por eso recibió una sanción de dos semanas sin jugar —válida para la Liga y la Copa BetPlay— y una multa de 85.410.000 COP.

La decisión

“La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol, luego de realizar el análisis técnico del video oficial correspondiente a la acción de juego ocurrida en el minuto 90+1 del partido disputado por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor II - 2025, entre los clubes Boyacá Chicó F.C. y Atlético Nacional, el día 5 de octubre del presente año, se permite remitir la presente comunicación para su conocimiento y fines pertinentes. Del análisis efectuado se determina que la acción en referencia debe ser catalogada como simulación, toda vez que, si bien se evidencia un contacto, este no configura una infracción conforme a las Reglas de Juego”, señala la Resolución No. 103 de 2025.

En la polémica jugada, el árbitro Mayorga no sancionó nada en un principio, pero cambió de decisión tras la intervención del VAR, a cargo de Nicolás Gallo. Esa revisión llevó al cobro que Morelos transformó en el empate definitivo. Sin embargo, lo que vino después lo dejó en evidencia.

“Soy muy inteligente”: Alfredo Morelos

Al final del partido, el propio delantero reconoció en Win Sports: “Obviamente yo siento el contacto y me tiro, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró el penalti”. Esas declaraciones llevaron al Comité Disciplinario a abrirle investigación y a confirmar la sanción.

Morelos, de 29 años, se perderá al menos tres compromisos clave de Atlético Nacional: el duelo ante Deportivo Pasto, el clásico contra Independiente Medellín y el juego de vuelta en la Copa Betplay contra Once Caldas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

