El Gran Fondo Giro de Italia llega a Cundinamarca, Colombia

El próximo 1.° de marzo del 2026, 5.000 ciclistas harán parte de la primera edición en el país de esta carrera.

Daniel Montoya Ardila
19 de enero de 2026 - 10:49 p. m.
Clásico RCN 2025, otro de los grandes eventos de ciclismo que tienen lugar en el país cada año.
Foto: Anderson Bonilla - Clásico RCN
El Gran Fondo Giro de Italia RIDE LIKE A PRO llega a Colombia y se estrenará el próximo 1.º de marzo del 2026 con un recorrido que ofrece garantías técnico-deportivas a quienes quieran competir, superando los desafíos de la geografía cundinamarquesa.

Este evento se cumplirá por primera vez en Colombia y tiene como antecedentes anteriores haberse llevado a cabo en España, China, Brasil, Ecuador y Estados Unidos. Colombia es el sexto país del mundo en obtener la franquicia para realizarlo.

Vínculos relacionados

El rescate de una leyenda: la camioneta Ford que vio nacer la Vuelta a Colombia
Nairo Quintana contempla el final de su carrera: “Estoy viendo si compito después del 2026″
El vigente campeón del Giro, Simon Yates, se retira a sus 33 años: ¡sorpresa en el ciclismo!

Todo esto gracias a la gestión de la Cámara de Comercio Colombo-Italiana, en alianza con la Gobernación de Cundinamarca, así como RCN Radio y RCN Televisión.

¿Cuál será el trazado del Gran Fondo Giro de Italia?

El trazado tiene como punto de salida y llegada el paisaje de la Represa del Tominé, vía Guatavita-Sesquilé. La salida será por la carretera central del norte, para luego subir al Alto del Siga y más adelante tomar el desvío hacia Machetá y Guateque.

El regreso será subiendo a Tibirita, proseguirá hacia Macheta, El Sisga, Sesquilé y terminará en la Represa del Tominé. Serán en total 132 kilómetros de recorrido, incluyendo cinco Premios de Montaña y un tramo en ascenso con sectores de “sterrato”.

Según la organización del evento, los 5.000 participantes podrán encontrar vías en perfecto estado con cierre total para seguridad de la caravana. Quienes completen este desafío deportivo podrán participar en el sorteo de premios por COP 100 millones.

“Esta edición del Gran Fondo Giro de Italia tiene como objetivo reforzar los lazos de amistad que han unido al ciclismo de Italia y Colombia. Por eso, se rendirá homenaje a los ciclistas colombianos que han escrito una gran historia en el Giro de Italia. Desde Cochise Rodríguez y Rafael Niño hasta Nairo Quintana y Egan Bernal”, dijo la organización en un comunicado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

