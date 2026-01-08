Nairo Quintana contempla el final de su carrera: “Estoy viendo si compito después del 2026″

Nairo Quintana durante la edición 2025 del Giro de Italia. Foto: AFP - LUCA BETTINI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nairo Quintana, uno de los más grandes ídolos del deporte colombiano, dio este jueves unas declaraciones que dejaron en duda su continuidad en el ciclismo profesional a partir de la próxima temporada. A sus 35 años, el boyacense sabe que el cierre esta cada vez más cerca.

El pedalista oriundo de Cómbita atendió a ESPN Ciclismo y dejó la incógnita sobre lo que podrá pasar con su carrera a partir de 2027. Su contrato con Movistar Team, equipo al que llegó en 2024, va hasta el final de la temporada que está por comenzar.

“Estoy viendo si compito después del 2026. Aún no hemos tomado la decisión pero luego anunciaremos lo que va a pasar en el futuro. Tengo muchas cosas por la cabeza pero lo que me hace seguir adelante es la buena forma en la que estoy”, comentó Nairo.

Sus declaraciones generaron revuelo en la comunidad ciclística colombiana, que en los últimos años se ha despedido de otros grandes ídolos. Por ejemplo, Rigoberto Urán anunció su retiro en 2024 y hace apenas unas semanas fue Esteban Chaves el que se bajó de la bicicleta.

El legado de Nairo Quintana

El todavía vigente Nairo Quintana fue uno de los protagonistas de la generación de ciclistas colombianos que brilló en las carreras más importantes de Europa. Inspiró a una nueva generación de escarabajos e hizo sonar el himno nacional en eventos de gran prestigio.

Las victorias más importantes de Quintana fueron en Grandes Vueltas. En 2014 se convirtió en el primer ciclista del país en conquistar el Giro de Italia. Dos años más tarde agrandó su leyenda tras imponerse en la Vuelta a España 2026.

También es el único colombiano que logró podio en las tres grandes, pues fue subcampeón en las ediciones 2013 y 205 del Tour de Francia. Ya fuera en los Alpes, los Apeninos o los Pirineos, Nairo supo meterse en la pelea durante varias temporadas consecutivas.

Su palmarés se extiende además en carreras de una semana como la Vuelta al País Vasco (2013), Tirreno Adriático (2015 y 2017), Tour de Romandía (2016) y la Volta a Catalunya (2016). Supo ganar también una de las carreras juveniles más importante del calendario, el Tour de L’Avenir (2010).

En paralelo con su carrera deportiva ha explorado otras facetas fuera del alto rendimiento. Tiene emprendimientos gastronómicos y deportivos, además de inversiones en el sector inmobiliario.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador