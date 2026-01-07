El vigente campeón del Giro, Simon Yates, se retira a sus 33 años: ¡sorpresa en el ciclismo!

Simon Yates celebrando en el podio con la maglia rosa de líder del Giro de Italia 2025. Foto: EFE - LUCA ZENNARO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ciclista británico Simon Yates, reciente ganador del Giro de Italia 2025, anunció este miércoles su retiro del ciclismo profesional a sus 33 años.

La noticia fue difundida a través de las redes sociales de su equipo, Team Visma - Lease a Bike, en una carta en la que Yates expresó orgullo y tranquilidad tras una destacada trayectoria deportiva.

“He tomado la decisión de retirarme del ciclismo profesional. Sé que para muchos podrá ser una sorpresa, pero no es una elección tomada a la ligera. Lo he pensado durante mucho tiempo y ahora siento que este es el momento adecuado para dar un paso atrás y dejar este deporte”, escribió Yates en su carta de despedida.

Además, el británico repasó su carrera y destacó la importancia de cada experiencia. “El ciclismo ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Desde las primeras carreras en pista en el Velódromo de Manchester, hasta competir y ganar en los escenarios más importantes y representar a mi país en los Juegos Olímpicos, ha marcado cada capítulo de mi existencia", dijo el ciclista.

Yates también recordó los desafíos que enfrentó, asegurando que estos le permitieron crecer como deportista. “Estoy profundamente orgulloso de lo que he logrado e igualmente agradecido por las lecciones que este camino me ha enseñado. Aunque las victorias siempre serán momentos especiales, los días más difíciles y los contratiempos fueron igual de importantes. Me enseñaron resiliencia y paciencia, haciendo que los éxitos sean aún más significativos”, dijo el británico.

El corredor también agradeció a su equipo, familiares y compañeros de ruta. “A todas las personas que me han apoyado a lo largo del camino, desde el personal hasta los compañeros de equipo: su confianza inquebrantable y su lealtad me han permitido cumplir mis sueños. Incluso cuando yo dudaba de mí mismo”, expresó en la carta.

Por último, Yates se refirió a lo orgullosos que estaba de su carrera profesional. “Me alejo del ciclismo profesional con un profundo orgullo y una sensación de paz. Este capítulo me ha dado mucho más de lo que jamás hubiera podido imaginar: recuerdos y momentos que permanecerán conmigo mucho más allá del final de las carreras”, concluyó el ciclista.

Palmares del ciclista británico Simon Yates, que se retira a sus 33 años

Simon Yates se despide del ciclismo profesional con un palmarés que lo consolida entre los grandes corredores británicos de la última década. El birtanico ganó el Giro de Italia 2025 y la Vuelta a España 2018.

Además, se impuso en tres etapas del Tour de Francia, seis del Giro y cuatro de la Vuelta. Añadido a esto, Yates quedó campeón del Tirreno-Adriatico en 2020 y del Tour de los Alpes en 2021.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador