Los números de Falcao en su primer paso con Millonarios, ¿valen para ilusionarse?

Radamel Falcao García, durante el partido de Millonarios contra Once Caldas en el Estadio El Campin de Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Millonarios anunció oficialmente el regreso de Radamel Falcao García, quien tendrá su segundo ciclo con el club embajador después de jugar el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025.

Su vuelta genera expectativas en la afición, respaldadas por cifras que muestran un rendimiento efectivo pese a un rol más dosificado de lo esperado.

¿Cómo le fue a Falcao en su primer semestre en Millonarios?

Durante su primer paso por el equipo, en 2024, —bajo la dirección técnica del profesor Alberto Gamero— Falcao disputó 16 partidos de Liga, de los cuales fue titular en ocho, acumulando 817 minutos en cancha. Anotó cinco goles, cuatro de ellos en jugada y uno desde el punto penal, lo que se traduce en un promedio de 0,55 goles por cada 90 minutos.

A pesar de no registrar asistencias, su aporte ofensivo fue constante en un semestre en el que alternó entre el once inicial y el banco. Sin embargo, el ciclo no terminó como esperaba el exdelantero de la selección de Colombia, ya que se quedó a un punto de clasificar a la gran final del fútbol colombiano tras empatar 0-0 contra Pasto como visitante.

Así le fue a Falcao en su segundo semestre en Millonarios

Ya en 2025, ahora bajo la dirección técnica del profesor David González, el delantero mostró mayor eficacia individual pese a un contexto colectivo irregular. Participó en 12 partidos de Liga, arrancando ocho como titular, sumando 738 minutos y marcando seis goles, elevando su promedio a 0,73 goles por 90 minutos.

A pesar de esto, el segundo semestre del delantero tampoco terminó como esperaba toda la hinchada embajadora. Millonarios perdió en el último partido de los cuadrangulares semifinales contra Independiente Santa Fe por 2-1, quedándose nuevamente a las puertas de disputar la final de la Liga BetPlay.

En ese mismo encuentro, Falcao marcó su último gol con el equipo: un golazo al minuto 90+13′ para el descuento del ‘Embajador’ ante su rival de patio. Sin embargo, el tanto no alcanzó, y Millonarios quedó eliminado, mientras Santa Fe avanzó a la final contra al DIM.

Si bien aún no se conocen los detalles de su nuevo contrato, la vuelta del ‘Tigre’ al club embajador genera gran expectativa e ilusión entre todos los hinchas de Millonarios.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador