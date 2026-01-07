Falcao vuelve a Millonarios, oficial: el embajador confirmó el regreso del Tigre a Bogotá

Radamel Falcao García, con la camiseta de Millonarios. Foto: El Espectador - José Vargas

Radamel Falcao García tendrá un nuevo ciclo en Millonarios. El club hizo oficial este miércoles el regreso del delantero, pocos días antes del inicio de la pretemporada del equipo albiazul, que incluirá una gira por Uruguay y Argentina con amistosos contra River Plate y Boca Juniors.

La confirmación sorprendió a la afición, que no esperaba un retorno tan pronto tras su salida de Bogotá al cierre del primer semestre de 2025 marcado por altibajos y la eliminación en los cuadrangulares.

El regreso del ‘Tigre’ reabre la ilusión en el entorno embajador y refuerza el frente ofensivo de cara a la segunda mitad del año. Falcao volverá a sumarse a los trabajos de preparación, que arrancaron esta semana, con el objetivo de recuperar continuidad y liderazgo en un equipo que apunta a competir en el plano local y a llegar mejor armado a los retos del calendario, como la Copa Sudamericana.

Para los hinchas, la noticia representa un golpe anímico y la esperanza de ver nuevamente a uno de los máximos referentes del fútbol colombiano vestido de azul.

Millonarios prepara el debut de Falcao: ¿cuándo vuelve a debutar con Millonarios?

El debut de Radamel Falcao García con Millonarios no se dará en la gira de pretemporada por Uruguay y Argentina, pese a que el club afrontará amistosos de alto perfil. El delantero no integra la lista de convocados y todavía no está a punto desde lo físico, una situación entendible si se tiene en cuenta que pasó un semestre sin equipo. En ese lapso, exploró distintos rumbos —con rumores insistentes en Argentina— antes de concretar su regreso al fútbol colombiano.

Además del aspecto físico, Falcao deberá cumplir una sanción disciplinaria en Colombia: cuatro (4) fechas de suspensión y una multa de $21.352.500 (15 salarios mínimos vigentes), impuesta por sus declaraciones en rueda de prensa tras el Clásico Capitalino de la fecha 6 de los cuadrangulares en el último torneo que jugó.

Ese castigo, sumado al proceso de puesta a punto, aplaza su estreno oficial y le abre una ventana para recuperar ritmo y forma, con la idea de debutar cuando la Liga ya esté en marcha y aportar desde un estado competitivo más sólido.

Los números de Falcao en su primer paso por Millonarios

El primer paso de Radamel Falcao García por Millonarios dejó números que explican por qué su ciclo generó debate, pero también respaldo en torno a la figura del goleador más importante en la historia del fútbol colombiano.

En 2024, cuando jugó en el segundo semestre del año, el delantero disputó 16 partidos de Liga, fue titular en ocho, acumuló 817 minutos y marcó cinco goles, cuatro de ellos en jugada y uno desde el punto penal.

Su producción se tradujo en 0,55 goles por cada 90 minutos, sin asistencias, en un semestre en el que alternó presencias desde el inicio y apariciones desde el banco, con un rol más dosificado de lo esperado y marcado por los problemas físicos.

Para 2025, el delantero anunció que dejaba Millonarios para el primer semestre porque el albiazul no podía pagar su contrato. Sin embargo, rápidamente dio marcha atrás a su decisión y se quedó un semestre más.

Tras esa salida exprés, Falcao mostró una mejora en eficacia pese a un contexto colectivo irregular. Jugó 12 partidos de Liga, volvió a arrancar ocho como titular, sumó 738 minutos y anotó seis goles (cinco sin penalti), elevando su promedio a 0,73 goles por 90 minutos. Sobre todo el remate de la campaña, antes del adiós que parecía definitivo, fue muy bueno.

En la Sudamericana solo tuvo una aparición testimonial, sin incidencia estadística.

En conjunto, sus cifras reflejan un rendimiento puntual y competitivo cuando estuvo en cancha, aunque sin continuidad plena, un balance que explica tanto las dudas tras la eliminación en cuadrangulares como la ilusión que despierta su regreso luego de un semestre en el que, tras salir de Millonarios, estuvo sin equipo por seis meses.

