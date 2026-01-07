El debut de Falcao García en Millonarios se demora: ¿cuándo puede jugar en la Liga BetPlay?

Falcao García regresa a Millonarios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios ya es oficial, pero su debut todavía tendrá que esperar. El delantero, que fue anunciado este mismo miércoles, aún no se ha unido al grupo y necesita retomar ritmo competitivo tras un parón de seis meses sin equipo, un factor clave que condiciona los tiempos de su reaparición en competencia oficial.

Por ahora, está descartado que Falcao sume minutos en la pretemporada internacional. El club publicó este miércoles la lista de convocados para la gira por Uruguay y Argentina —donde el equipo enfrentará a River Plate y Boca Juniors— y el nombre del ‘Tigre’ no aparece. La decisión seguramente responde a un criterio físico y a la premura de las circunstancias: el samario no llega en condiciones óptimas y el cuerpo técnico prefiere manejar su regreso con cautela.

¡Todo listo! Ⓜ️✈️📋



▶️ Este es el listado de viajeros para nuestros amistoso internacionales frente a River Plate y Boca Juniors. ¡Vamos Millonarios! ⚽️💙 pic.twitter.com/u8QMGb15LC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026

A esa falta de ritmo se suma un contexto particular. Tras su salida de Bogotá en el primer semestre de 2025 cuando el embajador quedó eliminado a manos de Santa Fe en cuadrangulares, Falcao exploró otras opciones, con rumores constantes sobre un posible destino en Argentina, pero finalmente optó por volver a Millonarios. El regreso sorpresivo aplazó su integración al grupo y retrasó cualquier posibilidad de debut inmediato.

La sanción con la que llega Falcao

Además de esos factores, el atacante deberá cumplir una sanción pendiente en Colombia: cuatro fechas de suspensión y una multa económica, impuestas por sus declaraciones en rueda de prensa tras el Clásico Capitalino de los cuadrangulares. Ese castigo también influye en el calendario, pues le impide estar disponible en las primeras jornadas del torneo, incluso si ya estuviera a punto desde lo físico.

Con ese panorama, el foco se traslada al fixture de la Liga BetPlay 2026-I. Millonarios debutará ante Bucaramanga en el Américo Montanini, luego recibirá a Junior en El Campín, visitará a Pasto, volverá a ser local frente a Medellín y, en la fecha 5, enfrentará a Deportivo Cali en Palmaseca. Ese partido aparece como el escenario más probable para el estreno de Falcao, siempre que no haya aplazamientos ni contratiempos físicos.

La idea del club es clara: aprovechar estas primeras semanas para que el delantero complete su reacondicionamiento, se integre plenamente a los entrenamientos y llegue a la competencia con una base sólida, evitando riesgos innecesarios en un calendario exigente desde el arranque.

Falcao espera llegar a la Copa Sudamericana

Más allá de la Liga, el gran reto en el corto plazo será internacional. Millonarios afrontará la ronda previa de la Copa Sudamericana el 4 de marzo, en Medellín, contra Atlético Nacional, en una llave de alta tensión que marcará el semestre. Aunque ese duelo aparece muy pronto en el calendario, no está garantizado que Falcao llegue a tiempo para ser alternativa.

Así, el regreso del ‘Tigre’ se construye con paciencia. Millonarios sabe que no se trata solo de ponerlo en cancha, sino de hacerlo en el momento justo. Si todo avanza según lo previsto, el partido ante Deportivo Cali podría marcar el verdadero punto de partida de este nuevo ciclo, con la Liga ya en marcha y los grandes objetivos del semestre en el horizonte.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador