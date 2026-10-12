Las primeras bicicletas llegaron a Colombia en la década de 1880. Desde ese momento, el vehículo modificó las pautas de transporte urbano y comenzó un proceso de integración en la sociedad nacional . Con el paso de las décadas, las comunidades campesinas adoptaron la máquina como medio de carga y traslado en zonas rurales. En ese contexto, entre las montañas de Cómbita, Boyacá, nació un hombre que llevaría esa relación entre el campo y la bicicleta mucho más allá de los caminos veredales: Nairo Alexander Quintana Rojas.

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En Cartagena, el turismo deportivo reinventa la memoria de la ciudad heroica

En Cartagena la ciudad de las murallas y el mar como testigo, se despidió oficialmente del ciclismo. Fue el escenario para que 6.900 ciclistas procedentes de 21 países, junto a figuras del circuito internacional como Chris Froome, Alberto Contador, Rigoberto Urán, Joaquim Rodríguez y Samuel Sánchez , lo acompañaran en el Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026.

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Conmovido dijo. “Solamente agradecer al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay; al gobernador de Bolívar, Yamilito Arana, por darnos la oportunidad de tener este espacio, por ponerse la camiseta y hacer este evento posible (…) que el día de hoy todos estén presentes; estamos emocionados”.

El Gran Fondo de Nairo se suma a otras competencias, nacionales e internacionales que se han realizado en la ciudad, que se conocen como turismo deportivo. Responde a la línea de gobierno del alcalde mayor, orientada a posicionar la ciudad como sede de actividades deportivas de convocatoria masiva.

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🙌🏼 Desde las primeras horas del día, nuestra ciudad se convirtió en escenario de una jornada inolvidable para el ciclismo mundial. 6.900 ciclistas de 21 países llegaron a Cartagena para rodar junto a grandes… pic.twitter.com/irX24qp90J — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) October 11, 2026

En entrevista con El Espectador, Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), expuso los balances operativos de las diferentes competencias que se han realizado en este año, la articulación interinstitucional desplegada y las metas del Distrito frente al turismo deportivo. “Cartagena no solo recibe eventos deportivos: los convierte en desarrollo, empleo y orgullo para su gente”, menciona mientras ordena unos documentos.

Entrevista con Liliana Rodríguez Hurtado

¿Cómo se define el proceso de construcción de un destino turístico deportivo en una ciudad como Cartagena?

El punto de partida es la decisión técnica y la voluntad administrativa de elegir ser un destino para el deporte.

Esto implica planeación, compromiso institucional, consistencia en el tiempo y asignación de recursos que permitan propiciar las condiciones técnicas para que la ciudad genere oferta y sea reconocida en el calendario internacional.

¿Qué componentes específicos requiere esa estructuración?

Significa habilitar y poner en valor actividades y servicios complementarios: alojamiento especializado, oferta gastronómica adecuada y recreación adaptada a los requerimientos de este perfil de viajero.

¿Y ponen el deporte en la guía turística?

Desde la administración distrital se priorizó el turismo deportivo, disponiendo la oferta institucional para garantizar los permisos, la logística y la seguridad en las vías. Finalmente, se sumaron aliados privados y una estrategia de promoción exterior. Cartagena opera hoy como un escenario integral para la competencia.

En términos de balance económico, ¿qué cifras consolidan el balance del turismo deportivo durante 2026?

Los balances cuantitativos confirman la tendencia. El triatlón IRONMAN 51.50 reunió en 2026 a más de 2.100 atletas de 41 países. Cada competidor ingresó a la ciudad con un promedio de cuatro acompañantes, lo que representó cerca de 10.000 visitantes. Registraron una estancia media de cuatro noches y un gasto promedio de 2.700 dólares por grupo familiar.

¿Ese comportamiento mantiene una curva de crecimiento respecto a los periodos anteriores?

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Sí. En 2025 este mismo evento convocó a más de 2.000 participantes de 47 países y generó el arribo de 9.000 visitantes. La periodicidad de la competencia muestra un incremento progresivo. Cada certamen representa ingresos directos, generación de plazas de trabajo formal y exposición internacional en los mercados emisores de viajeros.

¿Cómo incidió la realización del Gran Fondo Nairo Quintana en estas estadísticas?

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El Gran Fondo Nairo Quintana congrega a 10.600 deportistas de 21 países: 6.900 ciclistas, 3.100 atletas, 300 de Nairokids y 300 de MTB; se traduce directamente en dinamización del aparato productivo urbano y regional.

¿Cuál es el cálculo del impacto del Gran Fondo Nairo Quintana y su despedida en Cartagena?

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El impacto económico total se calcula en cerca de 20 millones de dólares para la economía de la ciudad y el departamento. Estos recursos irrigan los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte formal y comercio, dinamizando la tasa de ocupación laboral en toda la cadena turística.

Tomemos un evento: ¿qué registros de participación y empleo arrojó el atletismo con la Media Maratón del Mar?

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La Media Maratón del Mar movilizó a 9.500 corredores, con presencia de atletas de 19 países. Esta competencia generó 600 empleos directos y representó una inversión organizativa superior a los 3.200 millones de pesos canalizados en servicios locales.

¿Ahora le pregunto por el Ironman y el Reto Movistar?

Toma su libreta, sonríe. En este año, Ironman 51.50: 2.100 competidores; 3,8 acompañantes por atleta y alrededor de 10.000 turistas, más de 41 países. Gasto promedio alrededor de 2.700 dólares por núcleo familiar. Estadía de cuatro noches.

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Ahora te cuento el Reto Movistar del año pasado: 228 niños de 2 a 11 años con participación gratuita. Más de 950 personas de apoyo del evento y el Distrito, el costo total de $2.500 millones. Gasto promedio de 250 dólares por día por participante y no olvides sus acompañantes: entre 6.000 y 8.000 personas adicionales.

¿Y el fútbol también ha sido protagonista?

Así es. Cartagena incorpora el fútbol a su modelo de turismo deportivo mediante la designación de nuestro estadio como sede de torneos de la FIFA y la Conmebol, tales como campeonatos mundiales de categorías menores y fases continentales de selecciones

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¿ Cuál es el perfil demográfico y de consumo de estos competidores?

La mayor parte de los participantes se ubica en el rango de edad entre 35 y 44 años. Viajan acompañados por sus familias o equipos de preparación técnica, integrando grupos de entre dos y cinco personas. El tiempo de permanencia promedio en los hoteles oscila entre dos y cuatro noches.

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¿De qué manera la planta hotelera adaptó sus servicios a los requerimientos técnicos de estos atletas?

El sector hotelero comprendió que el deportista de alto rendimiento requiere protocolos de servicio específicos. Establecimientos de la ciudad ajustaron los horarios y menús de sus restaurantes para ofrecer planes nutricionales acordes con los requerimientos energéticos y calóricos de las pruebas.

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¿Qué instrumentos comerciales y de hospitalidad se han articulado entre el sector público y los hoteles?

Mediante iniciativas como la cuponera de beneficios ampliamos los servicios enfocados en los participantes. Adicionalmente, varias cadenas operan bajo la modalidad de «casa del evento», actuando como sedes oficiales de acreditación, hospedaje y concentración.

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Esta figura garantiza que el deportista cuente con atención técnica y logística desde su arribo.

¿Cómo se proyecta la sostenibilidad técnica de esta dinámica deportiva en el largo plazo?

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A través de la articulación interinstitucional. El sector privado y los operadores de eventos deben coordinar esfuerzos de manera permanente. La sede se consolida demostrando ventajas operativas, rentabilidad para las organizaciones y capacidad instalada en servicios.

El Estado garantiza la infraestructura vial, la seguridad y los servicios de transporte; la entidad de promoción ejecuta la comercialización en el exterior.

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Frente a los ciclos administrativos distritales, ¿cómo asegurar que estas políticas de turismo deportivo trasciendan a los cambios de gobierno?

Estas competencias pertenecen a la ciudad y no a un mandato temporal. La articulación institucional y la respuesta del sector privado demuestran que existe una vocación consolidada, respaldada por indicadores económicos medibles.

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La tarea en los años siguientes consiste en mantener la regularidad en la promoción internacional para disputar sedes frente a capitales que compiten en este mismo segmento.

En la gestión de este cambio de perfil turístico, ¿cuál fue el principal obstáculo institucional?

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Lo más complejo consistió en transformar la percepción del destino. Durante décadas Cartagena estuvo ligada de manera casi exclusiva al turismo de playa, vida nocturna y dinámicas problemáticas que afectaban la convivencia ciudadana.

El objetivo fue posicionar espacios familiares, recreación técnica y este turismo deportivo.

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¿Y qué factores facilitaron la ejecución del plan de trabajo?

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el turismo deportivo representa cerca del 10 % del gasto mundial y genera una de las tasas de crecimiento más aceleradas de la industria turística global

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Para nuestra ciudad, la geografía de la bahía y el relieve del departamento fueron determinantes. A ello se sumaron decisiones de ordenamiento urbano, tales como el retiro de los coches de tracción animal y su sustitución por vehículos eléctricos, una medida orientada a modernizar la operación de transporte turístico en el centro histórico.

¿Qué incidencia tiene esta competencia en la proyección internacional de la marca de la ciudad?

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Convocar a figuras representativas del ciclismo mundial sitúa a Cartagena en la agenda de los medios especializados y en las redes de la comunidad deportiva internacional. Sitúa la marca territorial dentro de un circuito de alta exigencia logística.

¿Por qué el ciclista foráneo decide participar en una prueba trazada en Cartagena y los municipios de Bolívar?

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Por las características de la ruta. La carrera combina el patrimonio histórico amurallado con trayectos que recorren la geografía de los municipios de Bolívar, vinculando el paisaje costero con zonas rurales.

Cada participante viaja en promedio con tres o cuatro acompañantes, lo que expande el impacto económico hacia las poblaciones del área metropolitana y del norte del departamento.

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¿Cuál es la conclusión sobre el aporte del deporte a la estructura económica y el Turismo de Cartagena?

La evidencia demuestra que la diversificación hacia el deporte no es un ejercicio coyuntural, sino una estrategia de desarrollo económico formal. Cartagena no solo recibe eventos deportivos: los convierte en desarrollo, empleo y orgullo para su gente.

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¿Qué otras competencias de escala internacional están programadas para cerrar el calendario anual?

En el mes de diciembre se llevará a cabo el IRONMAN 70.3. Las proyecciones oficiales estiman más de 2.000 atletas inscritos. Su ejecución ampliará el flujo de visitantes, el consumo en establecimientos de comercio y el sostenimiento del empleo durante el cierre de la temporada.

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Su trabajo es extenuante: ¿qué deporte le gusta y practica alguno?

(Risas) Me gusta el fútbol. Tengo dos hijos futbolistas de 12 y 7 años. Practico el running en esta que es mi ciudad y la de todos.

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