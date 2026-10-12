Cristiano Ronaldo marcó gol y sigue soñando con alcanzar los mil, ¿cuántos le faltan?

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Cristiano Ronaldo continúa acercándose a una de las marcas más ambiciosas de su carrera: alcanzar los 1.000 goles oficiales. El delantero portugués anotó en la victoria 3-1 de Al Nassr contra Neftchi, por la segunda jornada de la Champions League asiática, y llegó a 981 tantos, a solo 19 de cumplir su objetivo.
El compromiso comenzó con una hora de retraso debido a amenazas de ataques hutíes contra Riad. Además, las gradas del Al Awwal Park estuvieron casi vacías por las indicaciones de seguridad relacionadas con la situación. En el terreno de juego, Al-Nassr intentó tomar la iniciativa desde los primeros minutos. João Félix reclamó un penalti al minuto cinco y, antes del cuarto de hora, Kingsley Coman tuvo que abandonar el campo por problemas musculares.
Cristiano Ronaldo también buscó su oportunidad. Al minuto 32 probó con un tiro libre que se estrelló en la barrera, pero la anotación llegaría poco después. Al 33, Angelo Boushal asistió al brasileño que abrió el marcador con un remate ajustado a la escuadra para poner el 1-0.
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Antes del descanso apareció el portugués. Tras recoger un balón suelto dentro del área, Ronaldo remató de volea y a la media vuelta para ampliar la ventaja a 2-0. El gol número 981 de su carrera volvió a poner el foco sobre su cuenta personal y la posibilidad de llegar al millar.
En el comienzo de la segunda parte, Odilov descontó para el Neftchi y le dio emoción al encuentro. Sin embargo, la expulsión de Alibaev al minuto 65 complicó las opciones del equipo visitante. Finalmente, un gol en propia puerta de Gofurov selló el 3-1 definitivo a favor de Al Nassr.
A Cristiano Ronaldo le faltan 19 goles para llegar a los mil
Con su anotación frente al Neftchi, Ronaldo alcanzó los 981 goles oficiales y quedó a 19 de una cifra histórica. El portugués mantiene el objetivo de llegar a los 1.000 tantos antes de poner fin a su carrera profesional.
La marca se ha convertido en uno de los grandes desafíos de sus últimas temporadas. A sus 41 años, el delantero continúa sumando anotaciones con Al-Nassr y busca sostener su regularidad para acercarse a una cifra que pocos futbolistas han tenido como meta.
El tanto ante el conjunto uzbeko también le permitió dejar atrás una breve sequía y recuperar protagonismo en una victoria importante para su equipo en la competición asiática.
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