No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Escándalo en la Vuelta a España: le robaron las bicicletas al equipo de Vingegaard

El Visma/Lease a Bike informó que en la madrugada del lunes, en Turín, los ladrones asaltaron su camión de mecánicos.

Redacción Deportes
25 de agosto de 2025 - 12:22 p. m.
Uno de los carros de mecánicos del Visma.
Uno de los carros de mecánicos del Visma.
Foto: EFE - Javier Lizón
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Visma/Lease a Bike, el equipo del líder de La Vuelta a España, Jonas Vingegaard, vivió una jornada caótica en la ronda ibérica.

En la madrugada de este lunes sufrió el robo de 18 bicicletas, avaluadas en unos 270.000 euros (15.000 cada una), del camión de mecánicos estacionado en un hotel a las afueras de Turín.

Vínculos relacionados

Así va la tabla de la Liga BetPlay tras los partidos del domingo y la octava fecha
Colombia consiguió una victoria clave y sueña con la segunda ronda en la Americup
Así le fue a Camila Osorio en el arranque del US Open, el último grande del año

Aunque la Policía italiana logró recuperar algunas unidades abandonadas, el golpe logístico llegó justo después de la victoria de Vingegaard en la segunda etapa, que lo había dejado como nuevo líder de la carrera.

¿Qué pasó tras el robo de las bicicletas en La Vuelta?

La escuadra neerlandesa reaccionó de inmediato para evitar contratiempos en la salida de la tercera etapa.

Sus mecánicos trabajaron a contrarreloj para garantizar que los ciclistas tuvieran bicicletas disponibles, con el apoyo de otros equipos presentes en el hotel, como Lidl-Trek y Movistar. El director del Visma, Richard Plugge, agradeció la solidaridad mostrada tras el robo.

Retiro de gregario clave para Vingegaard

El inicio de semana también estuvo marcado por el retiro de corredores. Alex Zingle (Visma) abandonó tras una fuerte caída que le provocó la dislocación de un hombro, dejando a Vingegaard con un gregario menos para la pelea por la general y la contrarreloj por equipos.

También se bajó Jorge Arcas (Movistar) por dolores en la cadera, mientras que un día antes ya lo había hecho el francés Guillaume Martin-Guyonnet, víctima de un traumatismo craneal y dorsal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

La Vuelta

Vuelta a España

Jonas Vingegaard

Vingegaard

Ciclismo

Noticias de Ciclismo

Etapa Vuelta a España

Visma

 

Juan Montoya(cnp52)Hace 19 minutos
Al parecer el termino ''escandalo es un aporte del espectador''. Me parece que Semana invento, o al menos ha popularizado, el amarillismo deportivo -(titulares rimbonbantes, sugestivamente oscuros, que no corresponden a la noticia). El amarillismo deberia reducirse a sus justas proporciones y secciones. Esperemos que este amarillismo desbordado no haga escuela y no haga epoca.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar