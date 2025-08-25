Escándalo en la Vuelta a España: le robaron las bicicletas al equipo de Vingegaard

Uno de los carros de mecánicos del Visma. Foto: EFE - Javier Lizón

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Visma/Lease a Bike, el equipo del líder de La Vuelta a España, Jonas Vingegaard, vivió una jornada caótica en la ronda ibérica.

En la madrugada de este lunes sufrió el robo de 18 bicicletas, avaluadas en unos 270.000 euros (15.000 cada una), del camión de mecánicos estacionado en un hotel a las afueras de Turín.

Aunque la Policía italiana logró recuperar algunas unidades abandonadas, el golpe logístico llegó justo después de la victoria de Vingegaard en la segunda etapa, que lo había dejado como nuevo líder de la carrera.

¿Qué pasó tras el robo de las bicicletas en La Vuelta?

La escuadra neerlandesa reaccionó de inmediato para evitar contratiempos en la salida de la tercera etapa.

Sus mecánicos trabajaron a contrarreloj para garantizar que los ciclistas tuvieran bicicletas disponibles, con el apoyo de otros equipos presentes en el hotel, como Lidl-Trek y Movistar. El director del Visma, Richard Plugge, agradeció la solidaridad mostrada tras el robo.

Big round of applause for the mechanics that worked incredibly hard to make sure we have enough bikes at the start of @lavuelta! 🙏👏👏👏👏👏👏

And thank you @LidlTrek and @Movistar_Team for the support! pic.twitter.com/qdDsQ7cTFV — Richard Plugge (@RichardPlugge) August 25, 2025

Retiro de gregario clave para Vingegaard

El inicio de semana también estuvo marcado por el retiro de corredores. Alex Zingle (Visma) abandonó tras una fuerte caída que le provocó la dislocación de un hombro, dejando a Vingegaard con un gregario menos para la pelea por la general y la contrarreloj por equipos.

También se bajó Jorge Arcas (Movistar) por dolores en la cadera, mientras que un día antes ya lo había hecho el francés Guillaume Martin-Guyonnet, víctima de un traumatismo craneal y dorsal.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador