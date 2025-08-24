Así le fue a Camila Osorio en el arranque del US Open, el último grande del año

Camila Osorio, la mejor raqueta de Colombia. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

María Camila Osorio se despidió rápidamente del US Open 2025 este domingo. La colombiana, número 63 del mundo, cayó en la primera ronda ante la neozelandesa Lulu Sun (102ª) con parciales de 6-4, 2-6 y 6-0, en un partido en el que tuvo que recibir asistencia médica tras doblarse el tobillo en un tropezón.

El balance de la temporada en Grand Slams es negativo para Osorio, con apenas una victoria en cinco presentaciones, la conseguida en Australia.

En los últimos tres meses acumulaba solo dos triunfos en el circuito, frente a Bernarda Pera y Moyuka Uchijima, contrastando con una racha de derrotas que evidenció su bajo momento. Su mejor logro en 2025 sigue siendo el título en Bogotá, donde conquistó el torneo frente a Katarzyna Kawa.

En Nueva York, Osorio dejó su registro histórico en 2-5 y cerró un año difícil en los grandes escenarios.

Por su parte, Lulu Sun, que en 2024 alcanzó la final en Monterrey y los cuartos de final en Wimbledon, buscará seguir avanzando y se medirá en segunda ronda con la ganadora del duelo entre Elise Mertens (21ª) y Alyssa Ahn (717ª).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador