Colombia consiguió una victoria clave y sueña con la segunda ronda en la Americup

Hansel Atencia, con los triples, fue determinante en la remontada colombiana. Foto: FIBA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia logró un triunfo épico este domingo en Managua. La selección de baloncesto venció 89-86 a Nicaragua en un partido lleno de tensión y logró una remontada que le permite soñar con la clasificación a la segunda ronda de la AmeriCup.

El equipo nacional llegaba urgido tras la derrota en el debut contra República Dominicana y respondió con carácter, revirtiendo un inicio adverso y mostrando solidez en los momentos decisivos.

Colombia y una remontada inolvidable

El local comenzó dominando con un primer cuarto arrollador (27-13), impulsado por la figura de Norchad Omier, que fue imparable en la pintura. Sin embargo, Colombia no se desmoronó y en el segundo parcial ajustó su defensa, mejoró en la circulación de la pelota y respondió con un contundente parcial de 28-21 en el segundo cuarto que le devolvió la esperanza.

Desde allí, el partido se convirtió en un golpe a golpe que mantuvo expectante a todo el Polideportivo Alexis Argüello.

Los triples de Hansel Atencia, que firmó una noche memorable con 26 puntos (8/14 en lanzamientos de tres), marcaron el camino de la remontada. Romario Roque fue determinante con 17 puntos y una eficiencia sobresaliente, mientras que Braian Angola y Cristian Solís aportaron intensidad en las dos áreas, con rebotes clave y defensa sólida.

El último cuarto, ganado 28-15 por los colombianos, fue el escenario de la hazaña: cabeza fría, defensa férrea y ataques precisos para sentenciar el 89-86. Sobre todo, en los minutos finales el equipo demostró temple.

Colombia se ilusiona con la siguiente ronda en la Americup

En las estadísticas colectivas, Colombia firmó un 44,9% en tiros de campo y un 36,1% en triples, además de dominar en robos (11) y sumar 17 asistencias, prueba del juego colectivo.

Solís brilló en los tableros con nueve rebotes, mientras que Luis Almanza se destacó con cuatro robos, fundamentales para cambiar la dinámica del encuentro. La eficiencia de Roque (22) lo convirtió en el jugador más completo del equipo.

Almanza con el DUNK que empata el juego 🔥 #AmeriCup pic.twitter.com/DKt41TwjYX — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) August 25, 2025

Del lado de Nicaragua, Omier fue la gran figura de la noche: 30 puntos, 20 rebotes y una eficiencia de 48 que lo consagraron como el mejor individual del partido, acompañado por Kaleb Myers, letal con 19 unidades y un altísimo porcentaje de acierto. Sin embargo, ni sus actuaciones pudieron frenar el empuje colombiano en el cierre.

Con esta victoria histórica, Colombia mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar por primera vez a la segunda fase de la AmeriCup.

El lunes, a las 4:40 p.m. (Directv Sports), enfrentará a Argentina, que llega con un triunfo y una derrota. Una victoria podría darle el pase directo, aunque también mantiene chances de clasificar como uno de los mejores terceros. El sueño sigue intacto y el equipo mostró que está listo para competir de igual a igual en el continente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador