Así va la tabla de la Liga BetPlay tras los partidos del domingo y la octava fecha

Kevin Londoño celebra en la goleada de Bucaramanga a Águilas. Foto: Atlético Bucaramanga, vía X

La jornada dominical de la fecha ocho de la Liga BetPlay dejó marcadores cargados de emoción y resultados clave en la lucha por los primeros lugares.

En Manizales, Tolima volvió a mostrar su solidez y venció 1-0 a Once Caldas con gol de Samuel Velásquez, resultado que le permite consolidarse en la parte alta de la tabla. El cuadro albo, por su parte, no logra despegar y sigue sumido en la irregularidad.

En Santa Marta se vivió uno de los duelos más vibrantes del día: Alianza logró una remontada espectacular y venció 3-2 a Unión Magdalena. El “Ciclón” se había puesto en ventaja con gol de Ricardo Márquez, pero los visitantes reaccionaron en el segundo tiempo con tantos de Wiston Fernández y un doblete de Carlos Lucumí, incluido el gol de la victoria en el tiempo de adición. Unión descontó con Sarmiento, pero no le alcanzó para salvar el empate.

El clásico entre América y Atlético Nacional terminó en tablas (1-1) en el Pascual Guerrero. Alfredo Morelos adelantó a los verdes al minuto 18, pero Luis Ramos Leiva empató para los escarlatas once minutos después. El duelo estuvo cargado de intensidad, pero ninguno de los dos equipos pudo inclinar la balanza, dejando sensaciones de frustración para ambas aficiones, que esperaban un triunfo en un partido de alto voltaje.

El marcador más abultado de la jornada lo protagonizó Bucaramanga, que aplastó 4-0 a Águilas Doradas en un encuentro que dominó de principio a fin. Luciano Pons abrió la cuenta temprano, seguido por Kevin Londoño, Faber Gil y Jefferson Mena, quienes sellaron una goleada que ratifica el buen momento del cuadro leopardo.

𝐶𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑔𝑜𝑙𝑒𝑠, 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 🕸️🕺🏽 pic.twitter.com/1y9N4YRig8 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) August 25, 2025

Millonarios dio el golpe del fin de semana

La fecha ocho de la Liga BetPlay, antes de este domingo, comenzó con cinco compromisos llenos de goles y emociones. Llaneros abrió la jornada con triunfo 2-1 sobre Pasto, mientras que Medellín se impuso 3-1 a La Equidad, sumando puntos clave en casa. En Envigado, el duelo contra Deportivo Pereira terminó 1-1, en un partido muy parejo. Fortaleza, por su parte, dio un golpe importante al vencer 2-0 a Santa Fe.

El duelo más llamativo fue en El Campín, donde Millonarios goleó 3-0 al líder Junior tras la salida del técnico David González. El equipo bogotano mostró una cara renovada, con intensidad y eficacia frente al arco, logrando un triunfo clave que lo revitaliza en la tabla. Junior, en cambio, se vio sorprendido.

La fecha se completará este lunes, cuando Deportivo Cali, desde las 6:00 p.m., visite Tunja para enfrentarse a Boyacá Chicó.

Así quedó la tabla con los partidos del fin de semana

