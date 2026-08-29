El video que revela la razón de la violenta caída de Tadej Pogacar en la Vuelta a España

Tadej Pogacar tuvo que ser retirado de la carrera en ambulancia. Foto: Vía X

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La caída que terminó inesperadamente con la participación de Tadej Pogacar en la Vuelta a España 2026 tuvo un detalle que inicialmente pasó inadvertido.

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Un video de la transmisión permitió observar que el esloveno perdió la estabilidad después de que su bicicleta impactara una piedra sobre la carretera, provocando el tropezón que lo mandó violentamente contra el asfalto cuando faltaban cerca de 30 kilómetros para la meta en Xeraco, Valencia.

El líder de la clasificación general intentó continuar después del accidente, pero las heridas y el dolor terminaron obligándolo a abandonar la competencia.

Las imágenes posteriores mostraron a Pogacar con heridas sangrantes, especialmente en el hombro izquierdo. Tras recibir atención, el corredor del UAE volvió a subirse a la bicicleta con la intención de mantenerse en carrera, pero finalmente tuvo que detenerse y ser evacuado en ambulancia.

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Su salida supone un golpe enorme para la ronda española: había ganado tres etapas durante la primera semana y comandaba con autoridad la clasificación general, liderato que ahora pasa a manos de Enric Mas.

El accidente deja además un hecho inédito en la carrera de Pogacar: por primera vez se retira de una gran vuelta sin conseguir terminarla.

Una pequeña piedra terminó cambiando por completo el rumbo de una Vuelta que hasta este sábado parecía encaminada hacia el dominio del esloveno.

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Su abandono abre nuevamente la pelea por la clasificación general y también genera incertidumbre sobre sus próximos compromisos, especialmente el Mundial de ruta del próximo mes en Montreal, cuya participación queda comprometida por las consecuencias de la caída.

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