Esteban Chaves sorprendió con emotivo video: anunció su retiro tras 16 años de carrera

La carrera de Esteban Chaves llegó este lunes a su final tras 16 años de vida profesional. El bogotano de 35 años comunicó que no seguirá en el pelotón a partir de 2026, un anuncio que hizo público el EF Education–EasyPost, su equipo desde 2022.

Para el ciclismo colombiano se cierra la historia de uno de sus corredores más carismáticos, un símbolo de alegría y competitividad que supo abrirse espacio en un deporte feroz.

El mensaje del equipo estadounidense comunicó: “después de dieciséis años, Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional. Durante su carrera, Esteban ganó cinco etapas de Grandes Vueltas, Il Lombardía y podios en el Giro de Italia y la Vuelta a España”. Un resumen sobrio para una trayectoria que dejó mucho más que resultados: dejó una forma de competir reconocible, la de un pedalista que defendió sus ambiciones con una sonrisa emblemática del ciclismo colombiano.

El “Chavito” debutó en 2009 con Colombia es Pasión – Café de Colombia, una estructura que marcó el renacer de la cantera nacional durante esa década. Allí permaneció hasta 2013, atravesando también la etapa bajo el nombre Colombia–Coldeportes, antes de dar su salto al World Tour.

Su gran ventana al mundo fue el proyecto australiano Orica GreenEDGE, luego Mitchelton-Scott y más tarde BikeExchange, donde corrió entre 2014 y 2021. En esa casa se hicieron realidad sus primeras gestas y se forjó su nombre entre los favoritos para los ascensos largos y las carreras de un día. En 2022 inició su ciclo final en el EF, con el que compitió hasta esta temporada.

El anuncio de su retiro se hizo a través de un documental en el que el corredor narra el tránsito emocional que lo llevó a tomar la decisión. Allí admite que, aunque sigue sintiendo la misma conexión con la bicicleta, era momento de confrontar una realidad que suele atormentar a los deportistas de élite: “Tengo 35 años, tengo estudios primarios pero no hice mucho más… uno está encasillado en el personaje de ser ciclista y se cree que no puede hacer nada más, y es falso. Pero una cosa es decirlo y otra afrontarlo”.

Chaves dejó un legado deportivo amplio. Disputó 16 Grandes Vueltas sin faltar a ninguna temporada desde 2014. Su punto más alto llegó en 2016, cuando fue segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España, doble podio que lo situó entre los mejores escaladores del mundo. En ese mismo año conquistó dos monumentos del calendario italiano: el Giro de Emilia y el Giro de Lombardía, este último uno de los triunfos más celebrados por Colombia en la última década.

Acumula también cinco victorias de etapa en grandes rondas —tres en el Giro y dos en la Vuelta— y triunfos parciales en carreras como la Vuelta a Burgos, el Tour de California, la Vuelta a Suiza, la Volta a Cataluña y el Herald Sun Tour. A estos resultados se suman títulos en pruebas por etapas y clásicas, además de un Tour de Abu Dhabi que consolidó su proyección internacional. En 2023 vivió un capítulo especial al proclamarse campeón nacional de ruta, un privilegio que lució durante el calendario europeo con el maillot tricolor.

Su palmarés lo complementan triunfos en el Tour del Porvenir (2011), Gran Premio Ciudad de Camaiore (2012), Abu Dhabi (2015), el ya mencionado doble podio en 2016, el Herald Sun Tour (2018), además de medallas en los campeonatos nacionales de 2022 y 2023. Una hoja de vida que se escribió muchas veces en silencio, con recuperación tras accidentes, con segundas oportunidades y con el talante que lo convirtió en uno de los corredores más queridos dentro y fuera del país.

Su historia, que comenzó con la ligereza del niño que descubrió la bicicleta en Bogotá, se despide ahora con la madurez de quien entiende que el deporte también exige saber cuándo bajarse de la alta competencia.

