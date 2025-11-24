Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025: Colombia, en el podio con nueve oros

Colombia apuesta por hacer su mejor presentación en los Juegos Bolivarianos. Foto: MinDeporte

La delegación colombiana que participa en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 tuvo un inicio dorado con la disputa de las primeras finales, que dejaron al país con un balance de nueve oros, 16 platas y tres bronces.

La jornada la abrió la bicicrosista Ana María Roa, tras vencer en la prueba de cross country que se disputó en la sede de Ayacucho, en una competencia en la que las colombianas hicieron el 1-2, tras el segundo lugar de Diana Pinilla.

Posteriormente, Iván Felipe López se impuso entre los varones, para dejar a Colombia como campeón del ciclismo MTB, con dos oros y una plata. Perú se ubicó segundo, con una plata y un bronce, y Ecuador, tercero, con un bronce.

Por su parte, en el levantamiento de pesas, el equipo colombiano, que viajó a las justas bolivarianas gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, tras una inversión de 4.816 millones de pesos, lució igualmente, tras lograr un total de tres medallas de oro, cinco de plata y una de bronce.

Los oros en esta disciplina, que premia las modalidades de arranque y envión por separado, pero no el total, las lograron Rohelys Galvis, en arranque (53 kg.); Héctor Andrés Viveros, en envión (60 kg.), y Héctor Armando García, también en arranque (65 kg.).

Por su parte, en natación se obtuvieron tres medallas de oro más, por intermedio de Laura Sofía Melo, en los 200 metros combinado individual y los 50 metros espalda, y Gabriel Alejandro Arias, también en los 50 metros espalda.

Y el otro oro de la jornada dorada para el equipo colombiano lo obtuvo el experimentado Jair Alexis Cuero, en la categoría de los 77 kg de la lucha, modalidad grecorromana.

Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos

Con esas nueve preseas de oro, Colombia se ubica en el segundo lugar del tablero de medallas, en el que también suma 16 platas y tres bronces.

Venezuela es líder, con 15 oros, además de siete platas y cinco bronces. Perú cierra el podio, con cuatro oros, cuatro platas y 12 bronces.

En la programación de este lunes 24 de noviembre se disputarán un total de 38 medallas de oro. Colombia espera seguir luciendo, con las finales de las disciplinas como BMX freestyle, levantamiento de pesas, lucha (libre damas), natación y squash.

