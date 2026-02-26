Estos fueron los resultados de la primera válida de la Copa Antioquia MTB 2026

La primera válida de la Copa Antioquia MTB se celebró en el Parque Arví de Medellín. Foto: Liga de Ciclismo de Antioquia

En Medellín, más concretamente en Comfama Parque Arví, comenzó la Copa Antioquia MTB 2026, un circuito departamental de ciclomontañismo que tendrá seis válidas y una gran final. La competencia forma parte del calendario regional y recorrerá distintos municipios del departamento a lo largo del año.

Cerca de 300 corredores participaron en la primera jornada. Hubo representación de municipios como Cañasgordas, Caldas, Medellín, Abejorral, Amagá, Yolombó, El Retiro, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, El Santuario y Yarumal, además de varios clubes del ámbito local.

Entre los equipos presentes estuvieron Avinal El Carmen de Viboral, GW Erco Sportfitness, Botero Bikes, Racing Trentino y Tourmalet, que inscribieron corredores en distintas categorías. La convocatoria incluyó deportistas infantiles, juveniles y adultos, en una jornada que abrió oficialmente el calendario competitivo.

La prueba inaugural se disputó en Medellín. El trazado incluyó ascensos prolongados, descensos pronunciados y zonas con raíces, lo que obligó a los participantes a administrar el esfuerzo y a mantener precisión en los tramos más complejos.

El calendario de la Copa Antioquia MTB 2026 continuará el 26 de abril en Tarso. Posteriormente, el certamen tendrá competencias el 24 de mayo, el 5 de julio, el 20 de agosto y el 25 de septiembre, antes de la gran final prevista para octubre, en fecha aún por confirmar.

La organización comentó que el objetivo del circuito es fortalecer el ciclomontañismo en el departamento y ofrecer un espacio competitivo para distintas categorías. También busca impulsar los procesos formativos y dar continuidad al trabajo de clubes y municipios vinculados al deporte.

Resultados – I Válida Copa Antioquia MTB 2026

Infantil A Damas

1. Lucía Vargas González – Correcaminos

2. Celeste Manco Echavarría – Club Ciclismo Cañas

3. Aitana Victoria Rodríguez Graciani – Valeria Montrex – Yak Brake

Infantil B Damas

1. Sammy Liseth García Tabares – Club Minero Amagá / Fundación Contramontaña

2. Luciana Carvajal Graciano – Club Ciclismo Cañas

3. María Antonia Alcaraz Ospina – Club Ciclismo Cañas

Infantil A Varones

1. Sneider Vanegas Mejía – Valeria Montrex

2. Emmanuel Ramírez Picón – Valeria Montrex

3. Thiago Mosquera Sánchez – Valeria Montrex

Infantil B Varones

1. Titto Valencia Urrego – Vivero de Titto

2. Dylan Cardona Vallejo – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER

3. Juan Martín García Arbeláez – Avinal El Carmen

Prejuvenil Damas A

1. Stefanny Higuita Guisao – Valeria Montrex

2. Antonia Rivera Rodríguez – Valeria Montrex

3. Sara Sharith Sepúlveda Arias – Club Ciclismo Cañas

Prejuvenil Damas B

1. Susana Marín Gómez – Valeria Montrex

2. Samanta Velásquez Flórez – Club Minero

3. Sofía Castrillón Palacio – Fundación Tourmalet

Prejuvenil A Varones

1. David Arias Muriel – Team Sistecrédito / Mineros Amagá

2. Pablo Ardila Muñoz – Avinal El Carmen de Viboral

3. Salomón González Torres – Valeria Montrex

Prejuvenil B Varones

1. Emmanuel Morales Otálvaro – GW Erco Sportfitness

2. Jerónimo Flórez Bedoya – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER

3. Emanuel Toro Botero – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER

Damas Única

1. Jenny Campero – Fundación Tourmalet

2. María Antonia Cardona Bran – Valeria Montrex – Evex Colombia

3. Lina Marcela Vallejo Ríos – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER

Máster C

1. Heriberto Mario Valencia Londoño – Nómadas

2. Mauricio Castaño Calle – Corporación Correcaminos

3. Mario Alberto Botero Taborda – El Retiro Sobre Ruedas

Máster B

1. Jhon Jairo Botero Salazar – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER

2. Javier Rendón Cano – Independiente

3. James Cadavid – BT Racing Medellín

Máster A

1. Jonathan Puerta Uribe – Specialized Indiana

2. Sergio Andrés Echeverri Ceballos – Boteros Bike

3. Juan Carlos Galeano Murillo – Fundación Tourmalet

Senior

1. José Manuel Valencia – INDER Girardota

2. Juan Pablo López López – Independiente

3. Alejandro Ríos – BT Racing Trenttino

Junior

1. Juan Esteban Castaño Maya – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER

2. Yeiner Yeinden García Díaz – Avinal

3. Genaro Ramírez Botero – Astranova – Bike House Trek

Open

1. Santiago Arango Román – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER

2. Juan Manuel Baena Restrepo – Valeria Montrex

3. Juan Andrés Morales Suaza – El Retiro Sobre Ruedas – IMDER

