Con doblete de Morelos y controversia, Nacional venció a Santa Fe y escaló en la tabla

Omar Fernández Frasica (derecha) abrió el marcador en el partido de este miércoles entre Santa Fe y Nacional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Santa Fe este miércoles en El Campín, en un duelo pendiente de la fecha cinco de la Liga BetPlay Dimayor 2026. El equipo verdolaga remontó el marcador y se llevó tres puntos claves en un clásico que terminó envuelto en discusiones arbitrales.

La figura de la noche fue Alfredo Morelos, autor de un doblete con el que el equipo paisa le dio vuelta a un partido que comenzó cuesta arriba. El cuadro cardenal se había ido en ventaja gracias a un solitario tanto de Omar Fernández Frasica, pero el delantero cordobés apareció en el complemento para cambiar la historia.

En el desenlace llegó la controversia. Hugo Rodallega, tras chocar con César Haydar, asistió a Fernández Frasica para lo que parecía el 2-2. Sin embargo, el árbitro central Diego Ulloa sancionó falta del capitán cardenal en la acción previa. La decisión encendió el debate tras el pitazo final.

El trámite del partido entre leones y verdolagas

El primer tiempo fue de Santa Fe. Renunciando a la posesión y a una propuesta ofensiva sostenida, el primer campeón de Colombia esperó a Nacional en el último cuarto de su campo. Desde allí, apostó por el contragolpe y encontró premio gracias a su contundencia.

La jugada del 1-0 nació por la banda izquierda. Edwin Mosquera desbordó con velocidad y envió un centro raso que Omar Fernández Frasica conectó con su pie derecho dentro del área chica. El remate superó a David Ospina antes del décimo minuto y silenció a la parcialidad verdolaga que asistió al Campín.

En el segundo tiempo, Nacional emparejó el trámite a partir del juego en largo y dejó de engolosinarse con la pelota en la mitad del campo. Aun así, sus goles llegaron en acciones puntuales y no necesariamente como reflejo de una superioridad clara sobre Santa Fe.

El protagonista del desenlace fue Alfredo Morelos. Primero convirtió desde el punto penalti, venciendo a Andrés Mosquera Marmolejo -quien saldría lesionado minutos después-, y luego, al minuto 70, sacó un derechazo cruzado que significó el 2-1 definitivo y desató la celebración verdolaga en El Campín.

La polémica no puede quedar de lado. La falta señalada de Rodallega sobre Haydar frustró el empate cardenal y generó revuelo. Ya en tiempo de descuento, el propio Rodallega tuvo dos oportunidades claras, pero la precisión no lo acompañó y el marcador no se movió.

Con esta victoria, el Nacional de Diego Arias ascendió a la segunda posición de la Liga BetPlay con 15 puntos, a dos del líder Internacional de Bogotá. Santa Fe, en cambio, quedó en el puesto 12 con 10 unidades y con la sensación de haber dejado escapar puntos importantes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador