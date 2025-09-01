Estos son los colombianos que competirán en el Mundial de Ruta de Kigali

Egan Bernal, referente del ciclismo colombiano. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

La Federación Colombiana de Ciclismo anunció este lunes los deportistas que representarán al país en Campeonato Mundial de Ruta que se celebrará este mes en Kigali (Ruanda). En la rama masculina élite, el líder será el cundinamarqués Egan Bernal, integrante del Ineos Grenadiers.

Bernal, campeón nacional tanto en la contrarreloj individual como en la prueba de fondo, es la principal carta de la delegación nacional. Cuando concluya su participación en la Vuelta, en la que es el mejor latinoamericano de la general, enfocará sus esfuerzos en la preparación de la carrera en tierras africanas.

Junto a él estará su compañero del Ineos Grenadiers y paisano, Brandon Rivera, al igual que el huilense Harold Tejada (Astana), ambos también vigentes en la ronda española. El grupo de ruteros lo completa el antioqueño Wálter Vargas (Team Medellín), especialista en la CRI.

En la categoría élite de la rama femenina habrá dos representantes colombianas. Una de ellas es la caldense Diana Peñuela (Sistecrédito), quien esta temporada se consagró campeona en la Vuelta a Colombia Femenina. También dirá presente la antioqueña Paula Patiño, del Movistar Team.

Los dos escarabajos que competirán en la prueba sub-23 de varones son integrantes de Sistecrédito: Juan Felipe Rodríguez, ganador de la más reciente Vuelta de la Juventud y Jáider Muñoz, quien viene de competir en el Tour de L’Avenir.

Colombia también tendrá a dos pedalistas a nivel Sub-23 en las damas. Una es la antioqueña Juliana Londoño, quien corre en Europa para el Team Picnic–PostNL y se consagró este año campeona panamericana en la prueba de fondo. También fue convocada la santandereana Natalia Garzón, vigente campeona nacional y continental en la crono.

A nivel júnior los citados fueron Jerónimo Calderón (Sistecrédito) y Kevin Estupiñán (Team Inca) para competir en la rama masculina, mientras que en la femenina fueron elegidas Luciana Osorio y Estefanía Castillo, ambas del Sistecrédito, la escuadra que más le aportó ciclistas al país para este Mundial.

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta que tendrá lugar en Kigali, la capital de Ruanda, está programado para entre el 21 y el 28 de septiembre. En total se otorgarán nueve títulos de campeón mundial. La delegación colombiana estará dirigida por David Vargas.

