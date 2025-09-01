Jonas Vingegaard: “Es genial sentirme más fuerte a medida que avanza la carrera”

Jonas Vingegaard, principal candidato en la Vueta a España 2025. Foto: EFE - Javier Lizón

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El danés Jonas Vingegaard (Visma), segundo de la general en la Vuelta y líder virtual de la carrera, confirmó este lunes, en la jornada de descanso, que se encuentra en un gran momento de forma, cerca de la versión del Tour de Francia, y aseguró que sus rivales tendrán que valorar si quieren atacar.

“Es muy positivo haber ganado un poco de tiempo en la general, ya que me coloca ahora en una posición realmente fuerte. A partir de ahora dependerá de los demás si me quieren atacar. También podría optar a más victorias de etapa”, señaló Vingegaard a TV 2 Sport.

Para el doble ganador del Tour de Francia y vigente subcampeón de esa carrera, la actuación en Valdezcaray fue un paso importante para su camino a la consecución del primer maillot rojo de ganador de la Vuelta. Su estado de forma, asegura, está cerca de su mejor versión.

“Me encuentro realmente bien, en gran momento. En los finales de etapa anteriores tal vez no tuve las piernas de Valdezcaray, así que es genial sentirme más fuerte a medida que avanza la carrera. Estoy cerca de mi versión del Tour de Francia”, añadió.

Ya el danés sabe lo que es destacarse en la Vuelta, pero esta vez vino para ser campeón. En la edición de 2023 fue subcampeón y al mismo tiempo un gregario de lujo para el estadounidense Sepp Kuss, quien llegó a Madrid vestido de rojo, objetivo que “Vingo” tiene entre ceja y ceja.

En la presente ronda francesa lleva ya dos victorias de etapa. La primera llegó en la segunda etapa, en la que se impuso con un esprint de cuatro corredores. La segunda ocurrió el pasado domingo cuando se fugó a falta de 10 kilómetros para la meta.

Vingegaard pasó de estar a 2:55 minutos del líder, el noruego Torstein Træen (Bahrain-Victorious), a quedar a solo 37 segundos. El podio provisional de la carrera lo completa el portugués João Almeida (UAE Team Emirates), a 1:15 de la camiseta roja.

Con la jornada de descanso como telón, la Vuelta a España regresará a la acción el martes con una jornada de media montaña entre Sendaviva y Larra-Belagua, de 175,3 kilómetros de extensión y 3.082 metros de desnivel. La llegada, al igual que este domingo, será en ascenso.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador