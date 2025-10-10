Estos son los colombianos que desafiarán a Pogacar en el Giro de Lombardía 2025

Egan Bernal, en la etapa 16 de La Vuelta a España. Foto: Ineos, vía X

El imparable Tadej Pogačar, vencedor de los últimos cuatro Giros de Lombardía, llega a la prueba italiana como gran favorito para la victoria, que le permitiría igualar un récord más con el que poner fin a una temporada histórica.

Hasta ahora, solo la leyenda belga Eddy Merckx ha conquistado tres Monumentos del ciclismo en una misma temporada, pero el joven esloveno podría igualar ese récord este sábado en la “Carrera de las Hojas Muertas”, que termina este año en Bérgamo.

En abril, el corredor del equipo UAE ganó el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja, tras haber terminado segundo en la París-Roubaix y, un mes antes, tercero en la Milan-San Remo.

Merckx logró ganar un trío de Monumentos cuatro veces en su carrera, y tiene un récord de 19 victorias en las prestigiosas clásicas de un día.

Los Monumentos del ciclismo son las carreras de un día más duras, principalmente por su longitud. El Giro de Lombardía y sus 238 km entre Como y Bérgamo son buena prueba de ello.

A por el 10º Monumento

Pogacar aspira a un 10º Monumento en su palmarés, lo que le situaría tercero, solo por detrás de Merckx y de otro belga, Roger De Vlaeminck (11).

El ciclista de 27 años parece preparado, tras una recta final de temporada en la que ha conquistado el campeonato del Mundo, el de Europa y, el pasado martes, los Tres Valles Varesinos.

“Cada año me digo a mí mismo que es mi mejor temporada hasta ahora, pero el año siguiente llega y es todavía mejor. Pero dentro de poco habrá un momento en el que no sea capaz de igualarlo”, declaró Pogacar tras conquistar el campeonato de Europa.

“Me siento en una nube por cada temporada que he hecho, y este año no es una excepción. Me doy cuenta de que soy afortunado por ser capaz de ganar todas esas carreras”.

Pogacar está acostumbrado a romper récords - este año se convirtió en el primer ciclista en ganar el Tour y el Mundial dos temporadas seguidas - y tiene otro más en su punto de mira.

Solo Fausto Coppi ha ganado el Giro de Lombardía en cinco ocasiones (1946-1949, 1954), y hasta ahora nadie ha logrado hacerlo de forma consecutiva.

¿Quiénes son los colombianos en el Giro de Lombardía 2025?

El Giro de Lombardía 2025 reunirá a cinco colombianos decididos a dejar su marca en una de las carreras más emblemáticas del calendario.

Egan Bernal, que ha sido uno de los nombres más activos en las clásicas italianas, llega con buenas sensaciones: fue cuarto en el Giro dell’Emilia, protagonizó un ataque valiente en el Tre Valli Varesine y fue noveno en la Gran Piamonte.

Junto a él estarán Nairo Quintana, Einer Rubio, Sergio Higuita y Germán Darío Gómez, un bloque colombiano que buscará protagonismo frente al dominio del esloveno.

Israel-Premier Tech, afuera

Israel-Premier Tech quedó excluido por “razones de seguridad pública”. La formación creada por el magnate israelo-canadiense Sylvan Adams no correrá Lombardía, luego de que la carrera y el equipo ciclista lo decidieran “de mutuo acuerdo”, anunció el jueves RCS, la empresa que organiza la prueba.

Esta formación ciclista ha sido objetivo de protestas propalestinas en carreras recientes, con varias etapas de la Vuelta a España, celebrada el mes pasado, que llevó incluso a tener que recortar varias etapas.

El recorrido del Giro de Lombardía 2025

La edición 2025 del Giro de Lombardía llega con un recorrido tan bello como implacable: más de 4.400 metros de desnivel positivo a lo largo de una ruta que pondrá a prueba la resistencia y la técnica de los mejores escaladores del pelotón.

La carrera partirá desde Como, con rumbo a Cantù, donde los ciclistas afrontarán de entrada la clásica subida al Madonna del Ghisallo, esta vez por el exigente costado de Asso. Después, el pelotón recorrerá la orilla del lago de Como rumbo a Lecco, antes de internarse en la provincia de Bérgamo, escenario de las verdaderas batallas montañosas.

En ese tramo se concentrarán las principales dificultades del día: Roncola, con pendientes que rozan el 17%, seguida por Berbenno, Dossena, Zambla Alta y el legendario Passo di Ganda, punto clave donde suelen definirse las diferencias entre los aspirantes al título. Desde su cima, una vertiginosa bajada llevará hacia Selvino, preludio de los últimos kilómetros planos que desembocan en la icónica subida final a la Città Alta de Bérgamo.

El cierre, como siempre, será un espectáculo técnico y visual: rampas empedradas, curvas estrechas y la tradicional entrada por Porta Garibaldi, antes de un último descenso veloz hacia la Porta Sant’Agostino. La meta estará ubicada en un tramo ligeramente descendente y luego llano, ideal para que los más valientes intenten un último ataque.

