¡5-0! Brasil goleó a Corea del Sur en amistoso rumbo al Mundial de 2026: video

El brasileño Vinícius Jr. (delantero en el centro) celebra con sus compañeros tras anotar un gol durante un partido amistoso entre Corea del Sur y Brasil en el Estadio Mundialista de Seúl, el 10 de octubre de 2025. Foto: AFP - ANTHONY WALLACE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Brasil jugó este viernes su mejor partido y goleó 5-0 a Corea del Sur, con dobletes de Estêvão y Rodrygo, en un amistoso de preparación hacia el Mundial de 2026.

Estêvão abrió el marcador en el minuto 13, tras una gran jugada colectiva que Brasil inició en su propia área, un preámbulo de la dominante presentación que tuvo la Canarinha del italiano Carlo Ancelotti en su visita al World Cup Stadium de Seúl. Rodrygo amplió distancias en el 41.

El joven extremo del Chelsea, de 18 años, repitió la dosis en el 47 y el jugador del Real Madrid lo haría en el 49.

Vinícius Júnior completó la cuenta en el 77 para los pentacampeones mundiales, que jugaron con un parche especial en su camiseta para conmemorar los 85 años del natalicio de Pelé, que se cumplen este mes.

El plan de Ancelotti

Fue el noveno partido de la Canarinha contra Corea del Sur, con saldo de ocho victorias y una derrota.

El próximo martes, la selección brasileña enfrentará a Japón en Tokio.

Los amistosos en Asia forman parte del plan de Ancelotti para enfrentar diferentes estilos de juego de cara al Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En noviembre, en Londres y París, jugará con selecciones de África aún por confirmar y en marzo aspira a chocar con adversarios de Europa.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador