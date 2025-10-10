Logo El Espectador
Copa BetPlay: Nacional pegó primero en Manizales y se ilusiona con la semifinal

Con un penalti de Edwin Cardona, el cuadro verdolaga se impuso en Manizales y amargó la celebración de Dayro Moreno, quien alcanzó las 400 presencias con el blanco blanco.

Daniel Bello
Daniel Bello
10 de octubre de 2025 - 02:40 a. m.
Dayro Moreno (Once Caldas) disputa una pelota con William Tesillo (Atlético Nacional) en la Copa BetPlay.
Dayro Moreno (Once Caldas) disputa una pelota con William Tesillo (Atlético Nacional) en la Copa BetPlay.
Foto: Atlético Nacional
Atlético Nacional dio un paso importante hacia las semifinales de la Copa BetPlay 2025, torneo del que es campeón defensor, al imponerse este jueves por 1-0 a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, en el partido de ida de los cuartos de final.

El cuadro verdolaga, dirigido por Diego Arias, aprovechó un lanzamiento desde el punto penalti en el arranque del segundo tiempo para quedarse con una victoria trabajada que le permite llegar con ventaja al duelo de vuelta en el Atanasio Girardot.

La noche en la capital caldense estuvo marcada por un ambiente emotivo. Antes del inicio, el club blanco homenajeó a Dayro Moreno, quien alcanzó los 400 partidos vistiendo la camiseta del Once Caldas, el club en el que debutó como profesional hace más de 20 años.

El máximo goleador histórico del fútbol colombiano recibió una camiseta especial, la ovación del público manizaleño y el reconocimiento de sus compañeros. La celebración no fue completa, pues el delantero tolimense no logró anotar en esta jornada especial.

El local fue el que más buscó. Once Caldas generó varias aproximaciones con remates de media distancia y centros peligrosos, pero se topó con un Luis Marquinez seguro bajo los tres palos. El nariñense registró al menos nueve intervenciones oportunas para mantener su valla invicta.

El único gol del compromiso llegó apenas iniciado el complemento. En una jugada rápida por la derecha, Alfredo Morelos envió un centro que golpeó en la mano de Jéider Riquett dentro del área. Tras revisar la acción, el árbitro José Ortiz sancionó penalti.

La responsabilidad del cobro la asumió Edwin Cardona. El volante antioqueño transformó el cobro en el 1-0 definitivo que desniveló el marcador y el global. El conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera trató de reaccionar pero no lo logró. El duelo de vuelta, en Medellín, aún no tiene fecha confirmada.

Por ahora, el único clasificado a semifinales es Independiente Medellín, que eliminó a Santa Fe y espera rival entre Pereira y Envigado (2-1 para los naranjas). En la otra llave, América y Junior definirán su paso el 15 de octubre en Cali, tras el triunfo escarlata en Barranquilla (2-1).

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

