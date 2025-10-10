Cali tendrá un duro cruce en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Kelly Ibargüen celebra su gol con Deportivo Cali en la Libertadores Femenina. Foto: Deportivo Cali Femenino

São Paulo, Deportivo Cali, Colo Colo y Libertad se quedaron este jueves con los últimos cupos a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina, que se desarrolla en Argentina.

Por el Grupo D, las azucareras se consolidaron como líderes al derrotar a Universidad de Chile por 2-0, con los goles de Melanin Aponzá (7’) y Kelly Ibargüen (60’), mientras que Franchesca Caniguan (87’) vio la tarjeta roja en la U, que se despidió del campeonato sin éxitos y sin goles en su cuenta.

“Es una experiencia que sirve, aunque esto no es lo que esperábamos. Nos jugábamos el todo por el todo y no se nos dio”, aceptó la delantera Daniela Zamora, del equipo chileno.

Del lado colombiano, Ibargüen expresó que “todas tenemos la ilusión de ganar esto. Salimos convencidas desde el primer minuto y se nos dio el resultado, y ya estamos pensando en el partido del domingo (por cuartos de final)”.

En el otro duelo, Libertad consiguió el boleto con un sufrido empate 0-0 ante Nacional, que tuvo la gran oportunidad de quedarse con la victoria y la clasificación a los 87 minutos, pero la arquera y capitana Villanueva estrelló un penal en el palo, después de que Natalia Genes, de Libertad (86’), fue expulsada por un codazo a Isabela Martins.

Libertad se convirtió en el primer equipo en llegar a cuartos de final sin haber ganado un encuentro, ya que avanzó con tres empates y apenas un gol señalado.

São Paulo y Colo Colo, adelante

São Paulo, debutante en el torneo, firmó un 1-0 contra un combativo Olimpia, que le planteó batalla en los primeros minutos, pero luego de ese rato de zozobra, todo fue para el conjunto brasileño.

El VAR intervino para negarle un primer festejo al tricolor paulista, tras un remate de Milene que Alonso despejó sobre la línea, sin que la pelota llegara a ingresar por completo.

Pero São Paulo consiguió desahogarse en el segundo tiempo, cuando Isabel Ortiz, la portera de Olimpia, le tapó un penal a Isa y también un remate, pero no pudo con un rebote desafortunado en Mariana Pion (50’, en contra) para el único tanto de la noche y darle el boleto como escolta del Grupo C.

En el otro cotejo de la misma zona, Colo Colo se quedó con el primer puesto y dejó fuera del camino a San Lorenzo, al que superó por 1-0. Mary Valencia (44’) mandó a la red un centro raso desde la izquierda y selló el éxito del conjunto albo.

“El primer objetivo se cumplió, ahora tenemos que seguir y a pelear en lo que viene. Hay que trabajar en los pequeños detalles que marcan la diferencia”, señaló la goleadora, nacida en Colombia y nacionalizada chilena.

¿Quién será el rival de Cali en cuartos?

En los cuartos de final, Colo Colo se cruzará con Libertad, mientras que Deportivo Cali tendrá como rival a São Paulo.

Así quedaron los cuartos de la Libertadores Femenina 2025

Corinthians-Boca (sábado, 4:00 p.m.).

Ferroviária-Ind. del Valle (sábado, 6:00 p.m.).

Colo Colo-Libertad (domingo, 4:00 p.m.).

Deportivo Cali-São Paulo (domingo, 6:00 p.m.).

