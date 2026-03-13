Estos son los colombianos que representarán al país en el Campeonato Panamericano de Ruta

Álvaro Hodeg se consagró campeón panamericano el año pasado en Uurugay. Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

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Montería se convertirá en el epicentro del ciclismo continental del 16 al 22 de marzo con la realización del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026. Este viernes se presentó oficialmente el listado de preinscritos para el certamen que se celebrará en el departamento de Córdoba.

La competición contará con la participación de delegaciones provenientes de 29 países. Durante una semana, 350 pedalistas disputarán los títulos continentales en las categorías élite, sub-23 y junior, buscando sumar puntos valiosos para el ranking internacional de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

El evento panamericano comenzará formalmente el próximo lunes 16 de marzo cuando se lleve a cabo el congreso técnico. Las pruebas recorrerán diversos sectores de las ciudades de Montería y Cereté.

En la rama masculina élite, Colombia tendrá representantes de gran nivel como Álvaro Hodeg, vigente campeón panamericano de ruta. La nómina nacional se completa con el especialista Wálter Vargas, seis veces campeón de la contrarreloj, junto a Rodrigo Contreras, Nicolás David Gómez, Wílmar Paredes y el esprinter Fernando Gaviria.

Entre las damas de la categoría mayores, el equipo colombiano también contará con seis ciclistas: El grupo lo integran Diana Peñuela, Camila Valbuena, Laura Daniela Rojas, Diana Corrales, Jannie Milena Salcedo y Luciana Osorio, quienes defenderán los colores nacionales en territorio cordobés.

La categoría Sub-23 masculina también presenta una nómina competitiva enfocada en el relevo generacional del ciclismo colombiano durante este certamen. Los convocados son Jerónimo Calderón, Juan Diego Quintero, William Colorado, Jáider Muñoz, Cristian Peña y Alejandro Peña.

En la categoría juvenil masculina competirán José Manuel Posada, Emmanuel Restrepo, Juan Esteban Sánchez, Andrés Talero, Óscar Restrepo, Simón Loaiza y Juan Esteban Canchón. Por su parte, el equipo juvenil femenino lo integran Estefanía Castillo, Lineth García, Salomé Vargas, Ana María Cifuentes, Alix Sanabria, Emelith Rodríguez y Valeria Vargas.

Las fechas a tener en cuenta para este Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026

El calendario de competencias iniciará el próximo martes 17 de marzo con las pruebas de contrarreloj individual para las categorías juveniles y damas élite. Los recorridos oscilarán entre los 14.5 y 31.4 kilómetros, transitando por la Avenida Circunvalar, la Glorieta Mocarí y el sector del Centro Comercial Buenavista en Montería.

El jueves 19 de marzo se disputarán las pruebas de contrarreloj para hombres Sub-23 y Élite, con trayectos de 36 y 43.1 kilómetros respectivamente. El trazado llevará a los ciclistas desde el Centro Comercial Buenavista hasta sectores como Mateo Gómez y Zeus, retornando por el Puente Asilo.

El viernes 20 de marzo la acción se trasladará a Cereté con las pruebas de ruta para las categorías juveniles. Las damas recorrerán 67 kilómetros en un circuito de cinco vueltas, mientras que los hombres juveniles completarán nueve giros para un total de 120.6 kilómetros en el mismo trazado.

El cierre del campeonato será, como es habitual, con las pruebas de élite. Primero competirán las damas, el sábado, con 120.6 kilómetros, y ese mismo día correrán los hombres Sub-23 con 160.8 kilómetros. Finalmente, el domingo 22 de marzo se disputará la prueba masculina sobre 206.4 kilómetros en un circuito urbano.

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