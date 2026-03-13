Ángel Barajas sigue imparable e irá por más medallas este fin de semana en Antalya

Ángel Barajas, referente de la gimnasia colombiana. Foto: Comité Olímpico Colombiano

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El gimnasta colombiano Ángel Barajas clasificó este viernes a las finales de barra fija y barras paralelas en la Copa Mundo de Antalya, Turquía. Tras sus recientes éxitos en Bakú, el nortesantandereano de 19 años busca consolidar su dominio internacional este domingo en las modadildades de barra fija y paralela.

En la modalidad de barra fija, Barajas brilló con luz propia al obtener la primera posición de la fase clasificatoria. Con un puntaje de 14.933, producto de una dificultad de 6.5 y una ejecución casi impecable, Barajas superó a rivales de gran nivel como le ruso Aleksandr Kartsev (13.933) y el turco Mert Efe Kiliçer (13.866).

Por su parte, en las barras paralelas, el colombiano aseguró su tiquete a la instancia definitica tras finalizar en la segunda casilla con un registro de 14.366. En esta instancia, solo fue superado por el japonés Tsuyoshi Hasegawa, quien logró la misma puntuación pero obtuvo una bonificación técnica superior.

“El nivel está muy alto. Ángel, en sus dos aparatos, compitió muy bien, pero esto es borrón y cuenta nueva. Lo que pasó hoy es historia. Se inicia desde cero y ese es mi consejo, hay que tenerlo en cuenta para no relajarse. Estar muy concentrados y visualizando el trabajo que se hizo”, aseguró Jairo Ruiz.

Las finales por las medallas se disputarán el próximo domingo. El gimnasta oriundo de Cúcuta llega con la motivación alta, pues viene de conquistar dos medallas en la Copa Mundo de Gimnasia Artística en Bakú. Se llevó el oro en barras paralelas tras registrar una puntuación de 14.600 y el bronce en barra fija con una nota de nota de 14.400.

La delegación nacional en territorio turco se completa con los gimnastas Yan Zabala y Jorman Álvarez, quienes participan en las pruebas de arzones y anillas. El equipo técnico está liderado por los entrenadores Jossimar Calvo y Cristian Cote, contando además con el apoyo del fisioterapeuta Orlando Arias.

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