“Hay que ser inteligentes”: Fabián Bustos, en la previa de Boyacá Chicó vs. Millonarios

Fabián Bustos, director técnico de Millonarios. Foto: MFC

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Millonarios llega este sábado a la undécima fecha de la Liga BetPlay 2026 con su mejor estado de forma en lo que va del semestre y la imperiosa necesidad de escalar posiciones para meterse de lleno entre los ocho mejores del campeonato. El equipo de Fabián Bustos viaja a Tunja para medirse con Boyacá Chicó en busca de ese objetivo.

Con catorce puntos en la tabla, el conjunto azul se ubica en la novena posición, quedando a solo un paso de entrar al grupo de los equipos que clasificarían a los play-offs. Además, el equipo viene motivado tras clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana la semana pasada, dejando a Atlético Nacional en el camino.

El gran presente del delantero argentino Rodrigo Contreras y la evolución en el funcionamiento colectivo, cada vez más afianzado en su esquema 5-3-2, son las principales cartas del profe Fabián Bustos para buscar los tres puntos en la capital boyacense.

“Han trabajado muy bien, con muchas ganas, sabiendo el partido complicado que tenemos. Tenemos la ausencia de algunos chicos, pero hay que dar rotación porque jugamos martes y sábado. Debemos ser inteligentes, el que no esté al cien le dará lugar a otro compañero que ha trabajado bien”, afirmó el entrenador argentino.

El DT embajador reconoció en rueda de prensa que Boyacá Chicó es un rival fuerte en defensa que sabe manejar la pelota y cuenta con jugadores importantes como su capitán Molina. Para Bustos, la clave será destrabar el juego temprano para manejar el ritmo, sin subestimar a un equipo que lucha por la permanencia.

También dio un mensaje para la gente del azul: “A nuestra gente que nos sigue apoyando como lo viene haciendo, la verdad que cada vez que nos toca jugar en casa sentimos ese afecto, cuando no ha tocado ir afuera sabemos que están pendientes porque es el equipo que más rating tiene en la televisión, así que agradecido con ello y esperando seguir dándole alegrías”.

Millonarios parte como favorito a pesar de jugar como visitante, pues Chicó apenas apenas ha sumado cuatro puntos en lo que va del semestre, el fruto de una sola victoria y un empate. Para los ajedrezados es urgente sumar para así salir de la zona de descenso. Por lo pronto son los del segundo peor promedio, solo per encima de Cúcuta.

Hora y dónde ver en vivo Boyacá Chicó vs. Millonarios:

Fecha: Sábado 14 de marzo

Hora: 6:20 p.m.

Lugar: Estadio La Independencia (Tunja, Boyacá)

Canal: Win Sports +

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