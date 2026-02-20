Etapa con final en alto en el UAE Tour 2026: hora y dónde ver en vivo a los colombianos

Riders wait to set off during the fifth stage of the UAE Tour cycling event from Dubai al-Mamzar Park to Hamdan Bin Mohammed Smart University in Dubai on February 20, 2026. (Photo by Fadel SENNA / AFP) Foto: AFP - Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El UAE Tour 2026 vivió este viernes una jornada ideal para los velocistas en su quinta etapa, disputada entre Dubai Al Mamzar Park y la Hamdan Bin Mohammed Smart University sobre 166 kilómetros completamente llanos. En ese escenario, el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) volvió a demostrar que es el hombre más potente del pelotón al quedarse con la victoria en el embalaje masivo, sumando así su segunda conquista consecutiva en la presente edición.

El trazado, con apenas 867 metros de desnivel acumulado y un final en amplia avenida con 700 metros rectilíneos, estaba diseñado para un desenlace al sprint. Y así fue. Mientras tanto, en la clasificación general no hubo movimientos entre los favoritos: Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) defendió sin contratiempos el maillot rojo de líder.

Milan, imparable en el embalaje

Con el grupo compacto, varios equipos lucharon por posicionar a sus velocistas. Alpecin-Premier Tech y luego Groupama-FDJ United marcaron el ritmo en el tramo final. XDS-Astana lanzó el sprint desde los 400 metros, pero fue Jonathan Milan quien, a 300 metros de la meta, desató su potencia.

El italiano de 25 años superó con autoridad a Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y Matteo Malucelli (XDS-Astana), firmando así la victoria número 29 de su carrera profesional. Su desempeño ratifica el excelente momento que atraviesa en esta octava edición de la ronda árabe.

Así van los colombianos en la general

En la clasificación general, Tiberi conserva el liderato con 21 segundos de ventaja sobre Isaac del Toro (UAE Emirates-XRG) y 1:00 respecto al colombiano Harold Tejada (XDS-Astana), quien se mantiene como el mejor nacional en la pelea por el título.

En la jornada, Tejada fue el colombiano más destacado al cruzar en la casilla 44, dentro del mismo grupo del ganador. Juan Sebastián Molano terminó 46; Nairo Quintana fue 64; y Sergio Higuita ocupó el puesto 79, todos con el mismo tiempo de Milan.

Lo que viene: último gran examen en Jebel Hafeet

El UAE Tour afrontará este sábado su sexto y penúltimo capítulo con un recorrido de 168 kilómetros entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet. La etapa culminará con una ascensión final de 10,6 kilómetros al 6,9% de pendiente promedio, que se perfila como el último gran examen para los aspirantes al título antes del cierre definitivo en Abu Dhabi.

Allí se definirá buena parte del destino de la clasificación general, en una jornada clave para quienes aún sueñan con arrebatarle el liderato a Tiberi.

Hora y dónde ver el UAE Tour en vivo en Colombia

Hora: 5:50 a.m. (Hora Colombia ).

Canal: DirecTV Sports.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador