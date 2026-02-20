Tres medallas de plata y nuevo récord: así va Colombia en el Panamericano de Pista

Kevin Santiago Quintero se proclamó subcampeón panamericano del keirin masculino Foto: Fedeciclismo

La selección de Colombia de Pista ya empezó a cosechar medallas en el Campeonato Panamericano Élite que se disputa en el Velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile. Con una actuación sólida en las pruebas de velocidad, el equipo nacional acumula tres preseas de plata en las primeras jornadas del certamen continental.

La más reciente presea llegó gracias a Kevin Santiago Quintero, quien se proclamó subcampeón panamericano del keirin masculino tras finalizar en el segundo lugar de la final. El oro fue para el trinitense Nicholas Paul, mientras que el colombiano volvió a demostrar su jerarquía en una prueba en la que ya ha sido campeón mundial.

Con este resultado, Quintero le entregó al país la tercera medalla de plata en Santiago 2026. En la misma competencia, Cristian Ortega ocupó el séptimo puesto, luego de imponerse en el heat que definía las posiciones del 7 al 12.

La velocidad por equipos abrió el medallero

Las dos primeras platas habían llegado en la jornada inaugural, ambas en la modalidad de velocidad por equipos.

En la rama femenina, el trío conformado por Stefany Cuadrado, Marianis Salazar y Juliana Gaviria consiguió la primera medalla para Colombia en el campeonato, al finalizar en el segundo lugar y quedarse con la plata tras caer en la final con México.

Por su parte, el equipo masculino integrado por Kevin Quintero, Rubén Murillo, Santiago Ramírez y Cristian Ortega también subió al podio luego de una ajustada final frente a Canadá. La diferencia fue de apenas 73 centésimas de segundo que separaron a los colombianos del oro.

Nuevo récord nacional en la persecución por equipos

Más allá de las medallas, Colombia también celebró un logro significativo en la persecución por equipos masculina. El cuarteto integrado por Juan Esteban Arango, Anderson Arboleda, Jordan Parra y Brayan Sánchez estableció un nuevo récord nacional durante la final por el bronce, al detener el cronómetro en 3:53.306 para los 4.000 metros.

El equipo ya había superado el registro que estaba vigente desde 2016 durante la primera ronda, cuando marcó 3:55.268. Sin embargo, en la disputa por el podio lograron rebajar aún más el tiempo, consolidando una actuación destacada en el certamen.

Colombia compite en Santiago bajo la dirección de John Jaime González, con una delegación de 13 corredores que combina experiencia internacional y jóvenes talentos. El objetivo es sumar puntos clave en el ranking internacional y continuar fortaleciendo el proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

En la edición más reciente del campeonato, celebrada en Los Ángeles 2025, la delegación de Colombia fue la selección con más medallas del evento al sumar 20 preseas (tres oros, 10 platas y siete bronces), ubicándose tercera en el medallero general.

