Lanús golpeó y venció a Flamengo en la final de la Recopa Sudamericana: así fue el partido

El primer capítulo de la Recopa Sudamericana 2026 fue un retrato vivo de lo que es el fútbol de Conmebol: fricción y sin regalar mucho. En el estadio Ciudad de Lanús, el equipo argentino se impuso 1-0 sobre Flamengo y viajará a Río de Janeiro con una ventaja mínima, pero valiosa. El Maracaná será el escenario que dictará sentencia en una serie que quedó abierta, aunque con la presión para el conjunto brasileño.

Desde el arranque se notó la falta de referencia en ataque del Flamengo. Sin un ‘9’ fijo, futbolistas como Giorgian De Arrascaeta y Lucas Paquetá encontraron dificultades para generar peligro ante una defensa granate ordenada y firme. Lanús, en cambio, mostró intensidad desde los primeros minutos. Agustín Medina avisó con un potente remate que exigió a Agustín Rossi, y poco después Rodrigo Castillo empujó el balón a la red tras un balón detenido, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino mantuvo la presión alta y complicó la salida del rival. Flamengo recién reaccionó pasada la media hora, cuando De Arrascaeta filtró un pase para Everton Cebolinha, quien encaró a Nahuel Losada, pero el arquero respondió con solvencia.

Castillo insistió hasta que lo logró

En la segunda mitad, el técnico Filipe Luís movió el banco e intentó cambiar el rumbo con el ingreso de Pedro y Samuel Lino. Sin embargo, la desconexión entre el mediocampo y el ataque persistió. Flamengo tuvo aproximaciones aisladas, como un cabezazo de Pedro que pasó muy cerca del poste, pero nunca logró imponer condiciones.

Lanús, con menos posesión pero mayor claridad, aprovechó cada espacio. Rodrigo Castillo volvió a marcar en dos ocasiones más, ambas anuladas —una de ellas tras revisión del VAR—, pero lejos de frustrarse, insistió. A los 77 minutos encontró su recompensa en el área tras un centro preciso y conectó un cabezazo certero que venció a Rossi para desatar la celebración local.

“Más allá de errores y aciertos, lo jugamos como una final, lo fuimos a buscar”, expresó el delantero, autor del único tanto de la noche.

El partido de Jorge Carrascal

En Flamengo, el colombiano Jorge Carrascal fue inicialista y jugó los 90 minutos. En el trámite del compromiso sufrió una marca incisiva de los locales, que tenían como misión controlarlo a él y a Arrascaeta para evitar las creaciones de oportunidades de los brasileños.

Con la ventaja en el bolsillo, Lanús supo administrar el tramo final. Flamengo apenas respondió con un remate de Samuel Lino tras el gol recibido, en lo que fue su única reacción clara. El equipo brasileño, que ya perdió la Supercopa de Brasil ante Corinthians a comienzos de febrero, está obligado a remontar si quiere conquistar su primer título del año.

“Estoy totalmente convencido de que podemos darlo vuelta”, aseguró Filipe Luís, consciente de que la revancha será exigente.

Mauricio Pellegrino, por su parte, bajó la euforia: “Estamos en la mitad de la final. Hemos hecho un gol y falta la segunda parte, la más difícil y la definitiva”.

Fecha, hora y dónde ver el partido de vuelta de la final de la Recopa Sudamericana

Fecha: jueves 26 de febrero de 2026

Estadio: Maracaná

TV: ESPN y Disney+

