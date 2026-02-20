Las cuentas de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20 tras las dos derrotas seguidas

Las dos derrotas consecutivas en esta instancia la dejaron en el último lugar de la tabla, sin puntos, y con el margen de error mínimo. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

La selección femenina sub-20 Colombia pasó de ilusionar a preocuparse en cuestión de días en el Sudamericano que se disputa en Paraguay. Después de una primera fase impecable, en la que terminó invicta y sin recibir goles, el equipo dirigido por Carlos Paniagua se desdibujó en el el hexagonal final.

Las dos derrotas consecutivas en esta instancia la dejaron en el último lugar de la tabla, sin puntos, y con el margen de error completamente agotado. La caída más reciente, contra Brasil, terminó por complicar un panorama que ya venía cuesta arriba y que ahora obliga a sacar la calculadora.

El título, casi imposible

En términos prácticos, la posibilidad de conquistar por primera vez el Sudamericano Sub-20 femenino quedó muy lejana. Ecuador y Brasil suman seis puntos cada una tras las dos primeras jornadas del hexagonal, mientras que Colombia aún no ha logrado sumar.

Con esa diferencia y el camino que resta, la pelea por la corona parece fuera del alcance. Sin embargo, el campeonato no es el único objetivo en juego.

El verdadero objetivo: un cupo al Mundial

La prioridad ahora es asegurar una de las cuatro plazas al Mundial Sub-20 femenino, que se disputará en Polonia en septiembre. En ese frente, las opciones siguen abiertas, aunque el margen es mínimo.

La derrota de Argentina contra Ecuador (1-0) en la segunda fecha dejó el panorama apretado y mantiene con vida a la Tricolor. Pero para depender de sí misma, Colombia necesita empezar a sumar de a tres.

El problema del gol

Si hay un aspecto que explica el bajón en el rendimiento es la falta de eficacia en ataque. El equipo acumula 276 minutos sin marcar, desde el tanto de Fernanda Viáfara en la victoria 2-0 frente a Uruguay.

En lo que va del torneo, Colombia ha convertido apenas tres goles. Dos fueron obra de Maithe López —uno en el 1-0 contra Venezuela y otro en el triunfo ante Uruguay— y el restante lo anotó Viáfara. La sequía ofensiva, sumada a algunos errores defensivos en el hexagonal, ha resultado demasiado costosa.

¿Cómo quedó la tabla del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 tras la segunda fecha?

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia por el Sudamericano Femenino Sub-20?

Fecha: domingo 22 de febrero

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: Gol Caracol a través de Ditu

Lo que le queda a Colombia

La urgencia es clara: ganar. El próximo reto será este domingo frente a Paraguay (8:00 p. m.), selección con la que empató sin goles en el cierre de la primera fase. Luego, el miércoles 25, enfrentará a Venezuela (6:00 p. m.).

En la última jornada, el sábado 28, el rival será Argentina, en un horario que definirá la Conmebol según lo que esté en juego para cada selección.

Colombia ya no tiene margen para fallar. Si quiere estar en el Mundial de Polonia, deberá reencontrarse con el gol y convertir la presión en resultados.

