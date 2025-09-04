Etapa reina de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y dónde ver

El pelotón durante la duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 este jueves en Laredo (Cantabria). El director del conjunto israelí, el navarro Oscar Guerrero, ha asegurado a EFE que seguirán en la Vuelta. Foto: EFE - Javier Lizón

La Vuelta a España 2025 llega a L’Angliru, su primera cita clave, el primero de los dos grandes puertos de esta edición y el que tiene que seleccionar al grupo que desgranará la Bola del Mundo en la penúltima etapa.

Con salida en Cantabria, en Cabezón de la Sal, la etapa de este viernes, la decimotercera, es la primera de las dos etapas del fin de semana por tierras asturianas con final en un puerto duro. La segunda, el sábado, terminará en La Farrapona (1ª; 17 km al 6 por ciento).

Considerado por muchos el puerto más duro del mundo, de los que más seguro, L’Angliru (Especial) es una pared de 12,4 km al 10 por ciento de desnivel medio con 7 km finales tremendos con tramos al 14, 15, 16, 18, 20 y hasta el 23 por ciento de la pavorosa Cueña les Cabres, a 3 km de meta.

L’Angliru será el final de una etapa no menos temible que la subida final, ya que es larga para lo que se estila en el ciclismo moderno, 202,7 km. y tiene otras dos ascensiones de entidad justo antes de la ascensión definitiva. De hecho, es la etapa más larga de esta 80 edición de la Vuelta.

Son esos dos altos puertos de Primera y situados en la parte final del recorrido. La Mozqueta (1ª; km 153,6; 6,3 km al 8,4 por ciento) y El Cordal (1ª; 181,6; 5,5 km al 8,8 por ciento), ambos habituales ya en la carrera.

Hasta la subida a La Mozqueta, que marca el último cuarto de la etapa, la carrera discurre por terreno llano, que empieza a ser en ligera subida a partir del km 90 con algún repecho de por medio.

Día para el gran favorito, el danés doble ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, y sus principales rivales. Que, tras casi dos semanas de carreras, se perfilan principalmente el portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5).

Fernando Escartín, director deportivo de la Vuelta, destaca “la dureza está concentrada en el tramo final, con La Mozqueta y el Cordal, ambos de primera categoría, como antesala de la subida final al durísimo Altu de L’Angliru”.

Además, considera que “afrontar la Cueña Les Cabres con casi 200 kilómetros en las piernas será una prueba de fuego para los favoritos”. Quienes, “si tienen un mal día, podrían decir adiós a la Vuelta”.

La de mañana será la décima ocasión que la Vuelta acometa L’Angliru y entre sus vencedores aparecen ciclistas de la entidad de Alberto Contador, dos veces, el Chava Jiménez, que abrió el historial en 1999, Gilberto Simoni, Roberto Heras o Primož Roglič, este el último ganador en 2023.

Etapa reina de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y dónde ver

La etapa se podrá ver en Caracol Televisión desde las 8:00 a.m.

