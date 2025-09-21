Balón de Oro 2025: nominados, premios, hora y dónde ver la gala EN VIVO este lunes

Un empleado de la FIFA sostiene el trofeo del Balón de Oro. Foto: EFE - STEFFEN SCHMIDT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El francés del París SG, Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona, Lamine Yamal, son los favoritos para levantar el lunes su primer Balón de Oro.

La colombiana Linda Caicedo está nominada al Trofeo Kopa Femenino 2025, a mejor futbolista menor de 21 años.

Los ojos del mundo puestos en París

La crema y nata del fútbol mundial se congregará en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para descubrir a los nuevos poseedores de un galardón que durante tanto tiempo pasó de manos de Leo Messi a Cristiano Ronaldo, y viceversa, y que el año pasado fue para dos españoles; Rodri y en categoría femenina Aitana Bonmatí.

Entre Messi y CR7 se repartieron 13 Balones de Oro entre 2008 y 2023. El año pasado marcó el final de una era cuando el capitán del Manchester City fue premiado tras guiar a España a la conquista de la Eurocopa 2024.

Pero ante la lesión de larga duración de Rodri, Dembélé se ha convertido en favorito entre una constelación de jugadores del París Saint-Germain.

Hasta nueve integrantes del PSG que conquistó la Champions aplastando 5-0 al Inter de Milán en la final en mayo figuran entre los 30 nominados.

Son Desiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha y el arquero Gianluigi Donnarumma, que ahora defiende el arco del Manchester City.

En teoría, Dembélé parte como destacado por haber sabido cubrir a base de goles (35 en todas las competiciones) el hueco en el ataque parisino que dejó el madridista Kylian Mbappé. Una contribución realizadora que también ayudó al PSG a conquistar la Ligue 1 y a llegar a la final del Mundial de clubes.

Yamal quiere hacer historia

Un pequeño peldaño por debajo, con apenas 18 años, Yamal se ha consolidado como referente del FC Barcelona, donde es considerado el sucesor de Messi.

Conquistó el trofeo Kopa a mejor jugador de menos de 21 años en la ceremonia del Balón de Oro el año pasado, tras haber ayudado a España a alcanzar la gloria en la Eurocopa.

Yamal marcó 18 goles en 55 partidos entre todas las competiciones la temporada pasada, cuando el Barça levantó la Liga y la Copa del Rey, aunque su equipo cayó en semifinales de la Champions ante el Inter con una actuación portentosa del juvenil.

“No sueño con ganar un Balón de Oro, sueño con ganar muchos”, confesó Yamal en una entrevista reciente con el periodista español José Ramón de la Morena.

Bonmatí, por su tercer balón de Oro

En categoría femenina, la estrella del Barça y de la selección español Aitana Bonmatí sueña con un tercero consecutivo.

La catalana de 27 años fue nombrada mejor jugadora de la Eurocopa en julio. Sin embargo, España perdió la final ante Inglaterra en los penales, y el Barça no pudo con el Arsenal en la final de la Champions en mayo.

Las inglesas Lucy Bronze, la portera Hannah Hampton, Alessia Russo y la capitana Leah Williamson están nominadas, al igual que Chloe Kelly, que marcó el penal decisivo en la final.

¿Cómo se deciden los premios Balón de Oro?

El Balón de Oro se concedió en función de tres criterios principales:

1) Actuaciones individuales, carácter decisivo e impacto.

2) Actuaciones y logros del equipo.

3) Clase y juego limpio.

El Balón de Oro lo concedió un jurado internacional de periodistas especializados, con un representante por país, entre los 100 primeros de la última clasificación de la FIFA (antes de que se publiquen las listas) en el caso de los hombres y entre los 50 primeros en el caso de las mujeres.

Cada miembro del jurado selecciona a diez jugadores en orden descendente de mérito de una lista de 30 nominados. Los diez jugadores seleccionados reciben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto respectivamente.

El Balón de Oro se otorga al jugador con el mayor número de puntos. En caso de empate, los jugadores se separan por el número de votos como primero. Si el empate persiste, se separan por el número de votos como segundo, luego por el número de votos como tercero y así sucesivamente.

¿Qué premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25).

El Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25).

El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25).

El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25).

El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25).

El Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25).

El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25).

El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25).

El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25).

El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25).

El Trofeo al Club del Año masculino.

El Trofeo al Club del Año femenino.

El Premio Sócrates.

¿Quién está nominado a los premios Balón de Oro 2025?

Nominados al Balón de Oro masculino 2025

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid).

Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain).

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City).

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain).

Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter).

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund).

Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal).

Erling Haaland (Noruega, Manchester City).

Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain).

Harry Kane (Inglaterra, Bayern).

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain).

Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona).

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool).

Lautaro Martínez (Argentina, Inter).

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid).

Scott McTominay (Escocia, Napoli).

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain).

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain).

Michael Olise (Francia, Bayern).

Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea).

Pedri (España, Barcelona).

Raphinha (Brasil, Barcelona).

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal).

Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain).

Mohamed Salah (Egipto, Liverpool).

Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool).

Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid).

Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain).

Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool).

Lamine Yamal (España, Barcelona).

Nominadas al Balón de Oro femenino 2025

Sandy Baltimore (Francia, Chelsea).

Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride).

Aitana Bonmatí (España, Barcelona).

Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea).

Klara Bühl (Alemania, Bayern).

Mariona Caldentey (España, Arsenal).

Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit).

Steph Catley (Australia, Arsenal).

Temwa Chawinga (Malaui, Kansas City).

Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes).

Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal).

Cristiana Girelli (Italia, Juventus).

Esther González (España, Gotham FC).

Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona).

Patri Guijarro (España, Barcelona).

Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras).

Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea).

Pernille Harder (Dinamarca, Bayern).

Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes).

Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal).

Frida Leonhardsen Maanum (Noruega, Arsenal).

Marta (Brasil, Orlando Pride).

Clara Mateo (Francia, Paris FC).

Ewa Pajor (Polonia, Barcelona).

Clàudia Pina (España, Barcelona).

Alexia Putellas (España, Barcelona).

Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal).

Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea).

Caroline Weir (Escocia, Real Madrid).

Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal).

Nominados al Trofeo Kopa masculino 2025

Ayyoub Bouaddi (Francia, Lille)

Pau Cubarsí (España, Barcelona)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Estêvão (Brasil, Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (España, Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Inglaterra, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portugal, Porto)

João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (España, Barcelona)

Kenan Yıldız (Turquía, Juventus)

Nominadas al Trofeo Kopa femenino 2025

Michelle Agyemang (Inglaterra, Brighton)

Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)

Wieke Kaptein (Países Bajos, Chelsea)

Vicky López (España, Barcelona)

Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Nominados al Trofeo Yashin masculino 2025

Alisson Becker (Brasil, Liverpool)

Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)

Lucas Chevalier (Francia, Lille/Paris Saint-Germain)

Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)

David Raya (España, Arsenal)

Matz Sels (Bélgica, Nottingham Forest)

Yann Sommer (Suiza, Inter)

Nominadas al Trofeo Yashin femenino 2025

Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)

Cata Coll (España, Barcelona)

Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton)

Daphne van Domselaar (Países Bajos, Arsenal)

Nominados al Trofeo Johan Cruyff masculino 2025

Antonio Conte (Italia, Napoli)

Luis Enrique (España, Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Alemania, Barcelona)

Enzo Maresca (Italia, Chelsea)

Arne Slot (Países Bajos, Liverpool)

Nominadas/os al Trofeo Johan Cruyff femenino 2025

Sonia Bompastor (Francia, Chelsea)

Arthur Elias (Brasil, selección nacional de Brasil)

Justine Madugu (Nigeria, selección nacional de Nigeria)

Renée Slegers (Países Bajos, Arsenal)

Sarina Wiegman (Países Bajos, selección nacional de Inglaterra)

Nominados a Trofeo al Club del Año masculino 2025

Barcelona (España)

Botafogo (Brasil)

Chelsea (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Nominados a Trofeo al Club del Año femenino 2025

Arsenal (Inglaterra)

Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

OL Lyonnes (Francia)

Orlando Pride (Estados Unidos)

¿Dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2025?

Fecha y hora: lunes 22 de septiembre a las 2:00 p.m.

TV: Disney Plus o ESPN. También podrá seguir el minuto a minuto por El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador