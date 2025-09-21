¿Quiénes han ganado el Balón de Oro a lo largo de la historia? Palmarés completo

Los futbolistas Rodri y Aitana Bonmati posan tras recibir el Balón de Oro en la ceremonia celebrada en el Theatre du Chatelet de París, Francia, el 28 de octubre.
¡La espera terminó! Este lunes se conocerán los ganadores del Balón de Oro 2025.
En la categoría masculina, Ousmane Dembélé, campeón de la Champions con el PSG, y Lamine Yamal, la joya del Barcelona, parten como los grandes favoritos.
En el femenino, la catalana Aitana Bonmatí busca repetir la gloria, aunque tendrá competencia de peso con las inglesas Lucy Bronze, la portera Hannah Hampton, Alessia Russo, la capitana Leah Williamson y Chloe Kelly, autora del penal decisivo en la final de la Eurocopa.
Antes de la gala, repasamos la historia del galardón más prestigioso del fútbol mundial.
Así está el palmarés del Balón de Oro:
Balón de Oro femenino:
- 2018: Ada Hegerberg (NOR).
- 2019: Megan Rapinoe (USA).
- 2020: no atribuido debido al Covid.
- 2021: Alexia Putellas (ESP).
- 2022: Alexia Putellas (ESP).
- 2023: Aitana Bonmatí (ESP).
- 2024: Aitana Bonmatí (ESP).
Balón de Oro masculino:
- 1956: Stanley Matthews (ENG).
- 1957: Alfredo Di Stéfano (ESP).
- 1958: Raymond Kopa (FRA).
- 1959: Alfredo Di Stéfano (ESP).
- 1960: Luis Suárez (ESP).
- 1961: Omar Sivori (ITA).
- 1962: Josef Masopust (CZE).
- 1963: Lev Yachine (URSS).
- 1964: Denis Law (SCO).
- 1965: Eusebio (POR).
- 1966: Bobby Charlton (ENG).
- 1967: Florian Albert (HUN).
- 1968: George Best (NIR).
- 1969: Gianni Rivera (ITA).
- 1970: Gerd Müller (GER).
- 1971: Johan Cruyff (NED).
- 1972: Franz Beckenbauer (GER).
- 1973: Johan Cruyff (NED).
- 1974: Johan Cruyff (NED).
- 1975: Oleg Blokhine (URSS).
- 1976: Franz Beckenbauer (GER).
- 1977: Alan Simonsen (DEN).
- 1978: Kevin Keegan (ENG).
- 1979: Kevin Keegan (ENG).
- 1980: Karl-Heinz Rummenigge (GER).
- 1981: Karl-Heinz Rummenigge (GER).
- 1982: Paolo Rossi (ITA).
- 1983: Michel Platini (FRA).
- 1984: Michel Platini (FRA).
- 1985: Michel Platini (FRA).
- 1986: Igor Belanov (URSS).
- 1987: Ruud Gullit (NED).
- 1988: Marco van Basten (NED).
- 1989: Marco van Basten (NED).
- 1990: Lothar Matthäus (GER).
- 1991: Jean-Pierre Papin (FRA).
- 1992: Marco van Basten (NED).
- 1993: Roberto Baggio (ITA).
- 1994: Hristo Stoïchkov (BUL).
- 1995: George Weah (LBR).
- 1996: Matthias Sammer (GER).
- 1997: Ronaldo (BRA).
- 1998: Zinédine Zidane (FRA).
- 1999: Rivaldo (BRA).
- 2000: Luis Figo (POR).
- 2001: Michael Owen (ENG).
- 2002: Ronaldo (BRA).
- 2003: Pavel Nedved (CZE).
- 2004: Andrei Shevchenko (UKR).
- 2005: Ronaldinho (BRA).
- 2006: Fabio Cannavaro (ITA).
- 2007: Kaká (BRA).
- 2008: Cristiano Ronaldo (POR).
- 2009: Lionel Messi (ARG).
- 2010: Lionel Messi (ARG).
- 2011: Lionel Messi (ARG).
- 2012: Lionel Messi (ARG).
- 2013: Cristiano Ronaldo (POR).
- 2014: Cristiano Ronaldo (POR).
- 2015: Lionel Messi (ARG).
- 2016: Cristiano Ronaldo (POR).
- 2017: Cristiano Ronaldo (POR).
- 2018: Luka Modric (CRO).
- 2019: Lionel Messi (ARG).
- 2020: no atribuido debido al Covid.
- 2021: Lionel Messi (ARG).
- 2022: Karim Benzema (FRA).
- 2023: Lionel Messi (ARG).
- 2024: Rodri Hernández (ESP).
Jugadores más ganadores del Balón de Oro
- Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
- Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
- Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.
- Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.
- Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.
- Ronaldo Nazário (2): 1997 y 2002.
- Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.
- Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.
- Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991.
Femenino
- Alexia Putellas (ESP): 2 títulos (2021, 2022).
- Aitana Bonmatí (ESP): 2 títulos (2023, 2024).
- Con 1 título: Ada Hegerberg (NOR, 2018), Megan Rapinoe (USA, 2019).
Los países con más ganadores del Balón de Oro
- Argentina – 8 títulos: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
- Portugal – 7 títulos: Eusébio (1: 1965), Luís Figo (1: 2000), Cristiano Ronaldo (5: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
- Alemania – 7 títulos: Gerd Müller (1: 1970), Franz Beckenbauer (2: 1972, 1976), Karl-Heinz Rummenigge (2: 1980, 1981), Lothar Matthäus (1: 1990), Matthias Sammer (1: 1996).
- Países Bajos – 7 títulos: Johan Cruyff (3: 1971, 1973, 1974), Ruud Gullit (1: 1987), Marco van Basten (3: 1988, 1989, 1992).
- Francia – 7 títulos: Raymond Kopa (1: 1958), Michel Platini (3: 1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1: 1991), Zinedine Zidane (1: 1998), Karim Benzema (1: 2022).
- Italia – 5 títulos: Omar Sívori (1: 1961), Gianni Rivera (1: 1969), Paolo Rossi (1: 1982), Roberto Baggio (1: 1993), Fabio Cannavaro (1: 2006).
- Brasil – 5 títulos: Ronaldo Nazário (2: 1997, 2002), Rivaldo (1: 1999), Ronaldinho (1: 2005), Kaká (1: 2007).
- Inglaterra – 5 títulos: Stanley Matthews (1: 1956), Bobby Charlton (1: 1966), Kevin Keegan (2: 1978, 1979), Michael Owen (1: 2001).
- España – 4 títulos: Alfredo Di Stéfano (2: 1957, 1959), Luis Suárez (1: 1960), Rodri Hernández (1: 2024).
- Unión Soviética – 3 títulos: Lev Yashin (1: 1963), Oleg Blojín (1: 1975), Igor Belánov (1: 1986).
- Checoslovaquia – 1 título: Josef Masopust (1: 1962).
- Escocia – 1 título: Denis Law (1: 1964).
- Hungría – 1 título: Flórián Albert (1: 1967).
- Irlanda del Norte – 1 título: George Best (1: 1968).
- Bulgaria – 1 título: Hristo Stoichkov (1: 1994).
- Liberia – 1 título: George Weah (1: 1995).
- Croacia – 1 título: Luka Modrić (1: 2018).
- República Checa – 1 título: Pavel Nedvěd (1: 2003).
- Ucrania – 1 título: Andriy Shevchenko (1: 2004).
- Dinamarca – 1 título: Allan Simonsen (1: 1977).
