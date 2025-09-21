No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¿Quiénes han ganado el Balón de Oro a lo largo de la historia? Palmarés completo

De Stanley Matthews a Bonmatí y Rodri: conozca el palmarés completo del Balón de Oro, con todos los ganadores de 1956 a 2024.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
21 de septiembre de 2025 - 03:43 p. m.
Los futbolistas Rodri y Aitana Bonmati posan tras recibir el Balón de Oro en la ceremonia celebrada en el Theatre du Chatelet de París, Francia, el 28 de octubre.
Los futbolistas Rodri y Aitana Bonmati posan tras recibir el Balón de Oro en la ceremonia celebrada en el Theatre du Chatelet de París, Francia, el 28 de octubre.
Foto: EFE - MOHAMMED BADRA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

¡La espera terminó! Este lunes se conocerán los ganadores del Balón de Oro 2025.

En la categoría masculina, Ousmane Dembélé, campeón de la Champions con el PSG, y Lamine Yamal, la joya del Barcelona, parten como los grandes favoritos.

Vínculos relacionados

Así quedaron las posiciones de la Fórmula 1 tras el triunfazo de Max Verstappen
Cali goleó a La Equidad y metió presión a los ocho primeros de la Liga BetPlay
Contrarreloj del Mundial de Ciclismo: hora, TV, perfil y cómo ver en vivo

En el femenino, la catalana Aitana Bonmatí busca repetir la gloria, aunque tendrá competencia de peso con las inglesas Lucy Bronze, la portera Hannah Hampton, Alessia Russo, la capitana Leah Williamson y Chloe Kelly, autora del penal decisivo en la final de la Eurocopa.

Antes de la gala, repasamos la historia del galardón más prestigioso del fútbol mundial.

Así está el palmarés del Balón de Oro:

Balón de Oro femenino:

  • 2018: Ada Hegerberg (NOR).
  • 2019: Megan Rapinoe (USA).
  • 2020: no atribuido debido al Covid.
  • 2021: Alexia Putellas (ESP).
  • 2022: Alexia Putellas (ESP).
  • 2023: Aitana Bonmatí (ESP).
  • 2024: Aitana Bonmatí (ESP).

Balón de Oro masculino:

  • 1956: Stanley Matthews (ENG).
  • 1957: Alfredo Di Stéfano (ESP).
  • 1958: Raymond Kopa (FRA).
  • 1959: Alfredo Di Stéfano (ESP).
  • 1960: Luis Suárez (ESP).
  • 1961: Omar Sivori (ITA).
  • 1962: Josef Masopust (CZE).
  • 1963: Lev Yachine (URSS).
  • 1964: Denis Law (SCO).
  • 1965: Eusebio (POR).
  • 1966: Bobby Charlton (ENG).
  • 1967: Florian Albert (HUN).
  • 1968: George Best (NIR).
  • 1969: Gianni Rivera (ITA).
  • 1970: Gerd Müller (GER).
  • 1971: Johan Cruyff (NED).
  • 1972: Franz Beckenbauer (GER).
  • 1973: Johan Cruyff (NED).
  • 1974: Johan Cruyff (NED).
  • 1975: Oleg Blokhine (URSS).
  • 1976: Franz Beckenbauer (GER).
  • 1977: Alan Simonsen (DEN).
  • 1978: Kevin Keegan (ENG).
  • 1979: Kevin Keegan (ENG).
  • 1980: Karl-Heinz Rummenigge (GER).
  • 1981: Karl-Heinz Rummenigge (GER).
  • 1982: Paolo Rossi (ITA).
  • 1983: Michel Platini (FRA).
  • 1984: Michel Platini (FRA).
  • 1985: Michel Platini (FRA).
  • 1986: Igor Belanov (URSS).
  • 1987: Ruud Gullit (NED).
  • 1988: Marco van Basten (NED).
  • 1989: Marco van Basten (NED).
  • 1990: Lothar Matthäus (GER).
  • 1991: Jean-Pierre Papin (FRA).
  • 1992: Marco van Basten (NED).
  • 1993: Roberto Baggio (ITA).
  • 1994: Hristo Stoïchkov (BUL).
  • 1995: George Weah (LBR).
  • 1996: Matthias Sammer (GER).
  • 1997: Ronaldo (BRA).
  • 1998: Zinédine Zidane (FRA).
  • 1999: Rivaldo (BRA).
  • 2000: Luis Figo (POR).
  • 2001: Michael Owen (ENG).
  • 2002: Ronaldo (BRA).
  • 2003: Pavel Nedved (CZE).
  • 2004: Andrei Shevchenko (UKR).
  • 2005: Ronaldinho (BRA).
  • 2006: Fabio Cannavaro (ITA).
  • 2007: Kaká (BRA).
  • 2008: Cristiano Ronaldo (POR).
  • 2009: Lionel Messi (ARG).
  • 2010: Lionel Messi (ARG).
  • 2011: Lionel Messi (ARG).
  • 2012: Lionel Messi (ARG).
  • 2013: Cristiano Ronaldo (POR).
  • 2014: Cristiano Ronaldo (POR).
  • 2015: Lionel Messi (ARG).
  • 2016: Cristiano Ronaldo (POR).
  • 2017: Cristiano Ronaldo (POR).
  • 2018: Luka Modric (CRO).
  • 2019: Lionel Messi (ARG).
  • 2020: no atribuido debido al Covid.
  • 2021: Lionel Messi (ARG).
  • 2022: Karim Benzema (FRA).
  • 2023: Lionel Messi (ARG).
  • 2024: Rodri Hernández (ESP).

Jugadores más ganadores del Balón de Oro

  • Lionel Messi (8): 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.
  • Cristiano Ronaldo (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.
  • Michel Platini (3): 1983, 1984 y 1985.
  • Johan Cruyff (3): 1971, 1973 y 1974.
  • Franz Beckenbauer (2): 1972 y 1976.
  • Ronaldo Nazário (2): 1997 y 2002.
  • Alfredo Di Stéfano (2): 1957 y 1959.
  • Kevin Keegan (2): 1978 y 1979.
  • Karl-Heinz Rummenigge (2): 1980 y 1991.

Femenino

  • Alexia Putellas (ESP): 2 títulos (2021, 2022).
  • Aitana Bonmatí (ESP): 2 títulos (2023, 2024).
  • Con 1 título: Ada Hegerberg (NOR, 2018), Megan Rapinoe (USA, 2019).

Los países con más ganadores del Balón de Oro

  • Argentina – 8 títulos: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).
  • Portugal 7 títulos: Eusébio (1: 1965), Luís Figo (1: 2000), Cristiano Ronaldo (5: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017).
  • Alemania – 7 títulos: Gerd Müller (1: 1970), Franz Beckenbauer (2: 1972, 1976), Karl-Heinz Rummenigge (2: 1980, 1981), Lothar Matthäus (1: 1990), Matthias Sammer (1: 1996).
  • Países Bajos – 7 títulos: Johan Cruyff (3: 1971, 1973, 1974), Ruud Gullit (1: 1987), Marco van Basten (3: 1988, 1989, 1992).
  • Francia – 7 títulos: Raymond Kopa (1: 1958), Michel Platini (3: 1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1: 1991), Zinedine Zidane (1: 1998), Karim Benzema (1: 2022).
  • Italia – 5 títulos: Omar Sívori (1: 1961), Gianni Rivera (1: 1969), Paolo Rossi (1: 1982), Roberto Baggio (1: 1993), Fabio Cannavaro (1: 2006).
  • Brasil – 5 títulos: Ronaldo Nazário (2: 1997, 2002), Rivaldo (1: 1999), Ronaldinho (1: 2005), Kaká (1: 2007).
  • Inglaterra – 5 títulos: Stanley Matthews (1: 1956), Bobby Charlton (1: 1966), Kevin Keegan (2: 1978, 1979), Michael Owen (1: 2001).
  • España – 4 títulos: Alfredo Di Stéfano (2: 1957, 1959), Luis Suárez (1: 1960), Rodri Hernández (1: 2024).
  • Unión Soviética – 3 títulos: Lev Yashin (1: 1963), Oleg Blojín (1: 1975), Igor Belánov (1: 1986).
  • Checoslovaquia – 1 título: Josef Masopust (1: 1962).
  • Escocia – 1 título: Denis Law (1: 1964).
  • Hungría – 1 título: Flórián Albert (1: 1967).
  • Irlanda del Norte – 1 título: George Best (1: 1968).
  • Bulgaria – 1 título: Hristo Stoichkov (1: 1994).
  • Liberia – 1 título: George Weah (1: 1995).
  • Croacia – 1 título: Luka Modrić (1: 2018).
  • República Checa – 1 título: Pavel Nedvěd (1: 2003).
  • Ucrania – 1 título: Andriy Shevchenko (1: 2004).
  • Dinamarca – 1 título: Allan Simonsen (1: 1977).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

Balón de Oro 2025

Nominados Balón de Oro 2025

Favoritos Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé Balón de Oro

Lamine Yamal Balón de Oro

PSG campeones Champions 2025

Barcelona Lamine Yamal prodigio

Dónde ver Balón de Oro 2025

Hora Balón de Oro 2025 Colombia

Balón de Oro 2025 en vivo

Messi Cristiano Ronaldo récord Balón de Oro

Rodri Balón de Oro 2024

Aitana Bonmatí Balón de Oro femenino

Alexia Putellas nominada Balón de Oro

Real Madrid boicot Balón de Oro

Mbappé nominados Balón de Oro 2025

Vinícius Junior Balón de Oro

Eurocopa 2024 ganadores

Canal para ver Balón de Oro 2025

Balón de Oro Teatro del Chatelet París

balon de oro

balon de oro hora

balon de hora tv

favoritos balon de oro

lamine

lamine yamal

yamal

dembele

barcelona

psg

real madrid

nominados balon de oro

balon de oro colombia

ballon d or

ballon d'or

balon de oro 2025

gala balon de oro 2025

cuando es la gala del balon de oro

ballon d’or 2025

ceremonie ballon d’or 2025

ballon d’or 2025 date et heure

ballon d or 2025 date et heure

palmares balon de oro

balon de oro palmares

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar