Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

La colombiana Andrea Ramírez se coronó campeona del US Open 2026

La taekwondista boyacense firmó una gran presentación en Las Vegas y venció en el camino a la campeona mundial mexicana Daniela Souza.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
09 de marzo de 2026 - 01:49 p. m.
Andrea Ramírez, referente del taekwondo en Colombia.
Andrea Ramírez, referente del taekwondo en Colombia.
Foto: Comité Olímpico Colombiano
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La colombiana Andrea Ramírez se coronó este domingo campeona en la categoría -49 kg del US Open Taekwondo 2026, disputado en Las Vegas, Estados Unidos. La boyacense tuvo actuación sólida y ratificó su gran momento competitivo en el circuito internacional tras imponerse a la francesa Oumaima Allassak en la gran final.

En su camino hacia el oro encadenó una racha impecable de victorias. Primero superó a la estadounidense Maggie Shiba y luego dejó atrás a la uruguaya María Grippoli. En cuartos protagonizó uno de los combates más destacados al vencer a la campeona mundial mexicana Daniela Souza.

Vínculos relacionados

Títulos colombianos en Brasil: Carrascal, Arias y Enamorado celebraron en los estaduales
Final en Brasil termina en pelea: 23 expulsados en Cruzeiro vs. Atlético Mineiro
Entrevista con Ángel Barajas: el líder de una nueva generación de deportistas colombianos

La colombiana, bajo la dirección del entrenador Cito Forero, mantuvo el dominio en semifinales, instancia en la que derrotó a la también mexicana Andrea Zambrano. Ya en la final cerró su actuación en Estados Unidos con una victoria contundente sobre la francesa Oumaima Allassak para quedarse con la medalla de oro.

“Estoy muy feliz de haber ganado el US Open, es algo muy importante y feliz para nosotros y este triunfo se lo dedico a todas las mujeres en este día tan especial, para que luchen por sus sueños, para demostrar que las mujeres sí podemos y que cuando nos proponemos algo lo logramos, así que muchas gracias”.

Este resultado afianza el proceso que lleva Ramírez, oriunda de Sogamoso (Boyacá), quien a sus 28 años puede presumir de una participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de dos medallas de oro en los Campeonatos Panamericanos de Taekwondo, gracias a sus títulos obtenidos en Cancún (2021) y Punta Cana (2022).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Andrea Ramírez taekwondo

Taekwondo

Andrea Ramírez

Artes marciales

Sogamoso

US Open 2026

Las Vegas

Andrea Ramirez

Daniela Souza

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.