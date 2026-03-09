La colombiana Andrea Ramírez se coronó campeona del US Open 2026

Andrea Ramírez, referente del taekwondo en Colombia. Foto: Comité Olímpico Colombiano

La colombiana Andrea Ramírez se coronó este domingo campeona en la categoría -49 kg del US Open Taekwondo 2026, disputado en Las Vegas, Estados Unidos. La boyacense tuvo actuación sólida y ratificó su gran momento competitivo en el circuito internacional tras imponerse a la francesa Oumaima Allassak en la gran final.

En su camino hacia el oro encadenó una racha impecable de victorias. Primero superó a la estadounidense Maggie Shiba y luego dejó atrás a la uruguaya María Grippoli. En cuartos protagonizó uno de los combates más destacados al vencer a la campeona mundial mexicana Daniela Souza.

La colombiana, bajo la dirección del entrenador Cito Forero, mantuvo el dominio en semifinales, instancia en la que derrotó a la también mexicana Andrea Zambrano. Ya en la final cerró su actuación en Estados Unidos con una victoria contundente sobre la francesa Oumaima Allassak para quedarse con la medalla de oro.

“Estoy muy feliz de haber ganado el US Open, es algo muy importante y feliz para nosotros y este triunfo se lo dedico a todas las mujeres en este día tan especial, para que luchen por sus sueños, para demostrar que las mujeres sí podemos y que cuando nos proponemos algo lo logramos, así que muchas gracias”.

Este resultado afianza el proceso que lleva Ramírez, oriunda de Sogamoso (Boyacá), quien a sus 28 años puede presumir de una participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de dos medallas de oro en los Campeonatos Panamericanos de Taekwondo, gracias a sus títulos obtenidos en Cancún (2021) y Punta Cana (2022).

