Cinco jugadoras de Irán bajo custodia policial en Australia tras desafiar al régimen

Cinco jugadoras de la selección femenina de Irán abandonaron el hotel del equipo durante la disputa de la AFC Women’s Asian Cup en Australia y se encuentran bajo custodia policial. La decisión se produjo en medio de temores por su seguridad si regresan a su país, en un momento en el que el gobierno iraní endureció su política contra las voces críticas.

En lo estrictamente deportivo, el combinado persa, que jugó todos sus partidos en Gold Coast, tuvo una participación discreta en este certamen continental. El equipo no logró sumar un solo punto en el torneo y cerró su campaña con una derrota 2-0 con Filipinas en la última jornada de la fase de grupos.

Sin embargo, lo más noticioso de su participación en este certamen se dio en el marco de la situación que atraviesa el país y las protestas de las jugadoras en la previa de su debut contra Corea del Sur el pasado domingo. El gesto de las jugadoras ocurrió durante la crisis política y militar que vive Irán, marcada por el conflicto con Estados Unidos e Israel y por la represión interna del régimen.

En ese ambiente, varias futbolistas decidieron no cantar el himno nacional previo a su primer partido en la AFC Women’s Asian Cup como gesto de protesta contra el gobierno y la situación que atraviesan las mujeres en el país. El gesto fue interpretado por sectores oficialistas como una señal de traición, lo que desató amenazas y temores de represalias si regresan.

Tras la derrota 2-0 ante Filipinas en su último partido, aficionados se congregaron alrededor del autobús del equipo pidiendo protección para las jugadoras. Algunos aseguraron haber visto a varias futbolistas hacer la señal internacional de auxilio, aunque fuentes cercanas al plantel expresaron dudas sobre si realmente conocían su significado.

La preocupación también llegó al ámbito político. Reza Pahlavi, hijo del último shah de Irán, pidió al gobierno australiano garantizar la seguridad de las jugadoras. “Como resultado de su valiente acto de desobediencia civil al negarse a cantar el himno nacional del régimen actual, se enfrentan a graves consecuencias si regresan”, comentó.

Craig Foster, exfutbolista australiano y defensor de derechos humanos, también se pronunció al respecto y señaló que “Ningún grupo de atletas debería ser tomado como rehén por su propia federación miembro ni se le debería negar el acceso a redes de apoyo externas”. También comentó que ha sido difícil entablar diálogos con las jugadoras.

La tensión ocurre en medio de una semana especialmente convulsa para Irán por el aumento del conflicto con Estados Unidos e Israel. En medio de esta nueva escala de confrontaciones murió en un bombardeo el ayatolá Alí Jameneí, quien era la persona más poderosa de la república islámica desde 1989.

