Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Champions League

El guajiro sería la principal opción de ataque ante la posible ausencia de Harry Kane, quien arrastra molestias en uno de sus gemelos.

Daniel Bello
Daniel Bello
09 de marzo de 2026 - 03:51 p. m.
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X
Bayern Múnich, con el futbolista colombiano Luis Díaz, encara este martes un nuevo reto europeo cuando visite al Atalanta en el duelo de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26. En Bérgamo, el gigante alemán busca imponer su jerarquía ante un rival que ha demostrado ser incómodo cuando juega en casa.

La previa del compromiso está marcada por la incertidumbre sobre el estado físico del delantero inglés Harry Kane, quien arrastra molestias en un gemelo. Su presencia aún no está garantizada y el técnico belga Vincent Kompany evalúa alternativas para sostener el poder ofensivo del conjunto bávaro.

El Bayern llega en buen momento tras golear 4-1 al Borussia Mönchengladbach el pasado viernes en la Bundesliga, mientras que el Atalanta empató 2-2 con Udinese en la Serie A. El conjunto italiano confía en hacerse fuerte en el estadio lombardo para iniciar la serie con ventaja.

El equipo de Bérgamo, dirigido por Gian Piero Gasperini, tiene como principal carta ofensiva al delantero Gianluca Scamacca, que ya suma tres goles en esta edición del torneo continental y 12 sumando todas las temporadas. Su capacidad aérea y su potencia física son una de las amenazas que deberá controlar la defensa bávara.

Luis Díaz, un comodín en la manga del Bayern

Ante la posible ausencia de Harry Kane, el guajiro Luis Díaz aparece como uno de los recursos más valiosos del gigante alemán. El atacante ha demostrado esta temporada que puede abandonar la banda y asumir funciones de delantero centro sin perder influencia en el juego ofensivo. También lo hizo el año pasado con Liverpool.

El viernes pasado ya ofreció una muestra de esa versatilidad al liderar la goleada sobre el Borussia Mönchengladbach. Díaz abrió el marcador y luego aportó una asistencia en el triunfo 4-1, actuación que reforzó su papel como una de las piezas más determinantes del equipo de Kompany.

Los números respaldan su impacto en Alemania. En su primera temporada con el Bayern, el colombiano suma 20 goles y 16 asistencias en todas las competiciones, registros que solo superan los de Kane dentro de la plantilla. Un rendimiento que lo convierte en una de las grandes cartas ofensivas del club en Europa.

Hora y dónde ver en vivo Atalanta vs. Bayern Múnich en la Champions League:

Fecha: 10 de marzo de 2026

Hora: 3:00 a.m., hora en Colombia

Estadio: New Balance Arena (Bérgamo, Italia)

TV: ESPN y Disney+

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

