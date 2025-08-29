Augsburgo vs. Bayern Múnich: hora y TV para ver a Luis Díaz en Alemania

Luis Díaz celebra con Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich

Bayern Múnich llega con la moral alta después de un sufrido triunfo en la Copa de Alemania frente a Wehen Wiesbaden. El cuadro bávaro se impuso 3-2 en un partido que parecía complicarse más de lo esperado tras el doblete de Fatih Kaya para el equipo de tercera división. Harry Kane terminó salvando la clasificación en tiempo de adición con un tanto agónico.

En ese encuentro, Luis Díaz fue protagonista desde el inicio, generando peligro constante por la banda izquierda y participando en varias de las jugadas ofensivas más claras. Aunque no marcó ni asistió, su movilidad y desequilibrio fueron claves para que Bayern mantuviera la presión sobre el rival.

El triunfo sirvió para reforzar la confianza del equipo dirigido por Vincent Kompany, que suma tres victorias en el inicio oficial de la temporada y ahora busca trasladar ese impulso a la Bundesliga, donde pretende mantener el paso perfecto después de la goleada en la primera fecha.

Horario del nuevo partido de Luis Díaz: Augsburgo vs. Bayern Múnich

El próximo compromiso será este sábado a las 11:30 de la mañana frente a un nuevo rival de liga.

El encuentro podrá verse en ESPN y Disney+, una oportunidad más para seguir de cerca el presente de Luis Díaz en Alemania.

Luis Díaz, figura en Alemania

El colombiano atraviesa un gran arranque de temporada, en el que ya levantó su primer título con la camiseta del Bayern. Fue determinante en la Supercopa Alemana contra el Stuttgart, cuando aportó en el marcador y encendió la ilusión de los aficionados con su primera conquista oficial.

Luego, en la primera jornada de la Bundesliga, volvió a ser protagonista en el 6-0 frente a Leipzig. Díaz anotó y completó una actuación de gran nivel, que lo consolidó como una de las piezas más importantes en el esquema ofensivo del nuevo entrenador.

En la Copa volvió a demostrar su influencia, con un rol incisivo y participativo en los noventa minutos. Aunque no sumó gol, estuvo presente en las principales llegadas de peligro y fue uno de los jugadores más destacados en un duelo que se tornó complicado.

Ahora, el extremo espera mantener su buen momento y volver a ser figura en la segunda fecha de la Bundesliga. Su adaptación ha sido inmediata y en Múnich ya destacan su velocidad, capacidad de desborde y aporte goleador, cualidades que lo han convertido en una de las sensaciones del arranque de la temporada.

