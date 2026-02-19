Publicidad

Harold Tejada sigue con su ilusión intacta de ganar el UAE Tour 2026: así va la general

El ciclista colombiano se mantiene en la tercera casilla de la clasificación general a un minuto del líder, el italiano Antonio Tiberi.

19 de febrero de 2026 - 05:30 p. m.
Antonio Tiberi, corredor italiano del equipo Bahrain Victorious, líder de la clasificación general del UAE Tour 2026 este jueves 19 de febrero.
Antonio Tiberi, corredor italiano del equipo Bahrain Victorious, líder de la clasificación general del UAE Tour 2026 este jueves 19 de febrero.
Foto: AFP - FADEL SENNA
El corredor del XDS Astana Team finalizó la cuarta etapa del UAE Tour en el puesto número 24. Aunque no fue el mejor de los colombianos hoy, Juan Sebastián Molano llegó en el puesto 15; Tejada se mantiene en el podio de la clasificación general con las aspiraciones vivas de coronarse campeón.

Por delante tiene a 21 segundos, en la segunda plaza, al mexicano Isaac del Toro del UAE Team Emirates - XRG y más adelante al italiano Antonio Tiberi del equipo Bahrain - Victorious, líder, a exactamente un minuto. Vale la pena recordar que a esta carrera en los Emiratos Arabes Unidos le quedan tres etapas.

Respecto a los demás colombianos en competencia, Sergio Higuita finalizó en la casilla 59 y Nairo Quintana ocupó el puesto 73. Una jornada que no fue descollante de parte de los escarabajos, pero que aún guarda momentos memorables para los nuestros, expertos en escalar montañas extranjeras.

Cuarta etapa del UAE Tour 2026

El italiano Jonathan Milan se impuso en el sprint final de la cuarta etapa de esta mañana. El británico Ethan Vernon y el Matteo Milan tuvieron que conformarse con el segundo y tercer puesto respectivamente.

Milan, corredor del equipo Lidl - Trek, terminó los 182 kilómetros de la etapa de hoy en cuatro horas, tres minutos y seis segundos. Una fase de la carrera que terminó como comenzará la quinta etapa, terreno llano sin montaña.

Esta será el viernes 20 de febrero de 2026 y estará compuesta por 166 kilómetros entre Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University. Se espera que Harold Tejada reduzca la distancia en la general.

Clasificación general del UAE Tour 2026

CiclistaEquipoTiempo
1Antonio TiberiBahrain - Victorious11h 12m 09s
2Isaac del ToroUAE Team Emirates - XRG+21s
3Harold TejadaXDS Astana Team+1m
4Lennert Van EetveltLotto Intermarché+1m 7s
5Luke PlappTeam Jayco AlUla+1m 19s
6Ilan Van WilderSoudal Quick-Step+1m 21s
7Derek Gee-WestLidl - Trek+1m 22s
8Felix GallDecathlon CMA CGM Team+1m 28s
9Jørgen NordhagenTeam Visma Lease a Bike+1m 30s
10Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility+1m 43s

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

