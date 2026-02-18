Publicidad

Harold Tejada, tercero en la general de la UAE Tour: el colombiano brilló en la etapa reina

El huilense terminó quinto en la tercera jornada y escaló al podio de la clasificación general.

Diego Alejandro Daza Gómez
18 de febrero de 2026 - 04:23 p. m.
Harold Tejada, corredor del Astana.
Foto: Astana
Harold Tejada dio un golpe de autoridad en la tercera etapa del UAE Tour y se metió de lleno en el podio de la clasificación general. El colombiano fue protagonista en la primera llegada en alto de la competencia y, gracias a su solidez en la montaña, escaló hasta la tercera posición de la general.

La jornada, disputada entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah sobre 183 kilómetros, tuvo como vencedor al italiano Antonio Tiberi, quien firmó un día perfecto: ganó la etapa y se vistió con el maillot de líder.

En el ascenso final, Tiberi mostró su fortaleza al responder primero al ataque de Felix Gall y luego lanzar un contragolpe definitivo a tres kilómetros de la meta, que le permitió llegar en solitario con un tiempo de 4:24:57.

Detrás suyo, el mexicano Isaac del Toro fue segundo, mientras que el belga Lennert Van Eetvelt completó el podio del día.

Por su parte, Harold Tejada cruzó la línea de meta en la quinta posición, metido en el grupo de los favoritos y mostrando una regularidad clave en la montaña. Ese resultado le permitió dar un salto importante en la clasificación general y ubicarse tercero.

El huilense volvió a demostrar que atraviesa un gran momento deportivo. Con inteligencia y fortaleza, supo mantenerse con los mejores en un final exigente, mientras varios candidatos al título cedían tiempo de manera considerable.

La etapa dejó, además, nombres importantes fuera de la pelea. El belga Remco Evenepoel, quien había iniciado el día como líder, perdió más de dos minutos y quedó relegado en la general. Adam Yates tampoco tuvo una buena jornada y cedió tiempo valioso en la subida.

Con este panorama, el UAE Tour entra en una fase decisiva. Tiberi manda en la general, pero Harold Tejada ya está en el podio, a un minuto, y sueña en grande.

Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

