Isaac del Toro sorprendió a todos: así quedaron los colombianos tras la etapa 1 del UAE Tour

La primera jornada del UAE Tour dejó un inicio vibrante en territorio emiratí, con protagonismo latino. La organización se vio obligada a recortar el trayecto original de 144 kilómetros a 118, debido a las fuertes ráfagas que azotaron la región de Abu Dabi, escenario de apertura de la competencia.

En ese escenario exigente apareció el mexicano Isaac Del Toro, quien firmó su primera victoria de la temporada al imponerse en un esprint final. El corredor de 22 años, considerado una de las grandes promesas del pelotón internacional, superó en los últimos metros al neerlandés Cees Bol y al italiano Antonio Tiberi.

Del Toro, que viene de ser subcampeón del Giro de Italia, ratifica su progresión en el circuito World Tour. No en vano, cerró la temporada anterior en el segundo lugar del ranking UCI, únicamente por detrás de su compañero en el UAE Team Emirates, el esloveno Tadej Pogacar, máximo ganador histórico de esta prueba con tres títulos.

Caída clave en el tramo final

El desenlace también estuvo marcado por la caída del italiano Jonathan Milan, uno de los favoritos para quedarse con la fracción. El incidente ocurrió a 1,5 kilómetros de la meta, en una rotonda, y lo dejó sin opciones de disputar el esprint definitivo.

Con este resultado, Del Toro asumió el liderato general y este martes defenderá la camiseta en una contrarreloj individual de 12,2 kilómetros, que se disputará en Hudayriyat Island.

Así les fue a los colombianos en la etapa 1

En cuanto a la representación nacional, los cuatro pedalistas colombianos cruzaron la meta dentro del pelotón principal, registrando el mismo tiempo del ganador.

Harold Tejada fue el mejor ubicado del grupo, al finalizar en la casilla 22. Más atrás se situó Nairo Quintana, en la 26 y Sergio Higuita, quien concluyó en el puesto 39. Juan Sebastián Molano terminó en la posición 64.

Aunque no hubo protagonismo en la definición, los colombianos evitaron contratiempos en una jornada condicionada por el viento y las caídas, manteniéndose en carrera de cara a las etapas clave.

La historia del UAE Tour

El UAE Tour se disputa desde 2019 y, hasta ahora, ningún ciclista colombiano o latinoamericano ha logrado subir al podio final. La hegemonía ha sido marcada principalmente por Pogacar, quien domina el historial de la prueba.

Con la contrarreloj en el horizonte inmediato, se espera que la general comience a tomar forma. Será una oportunidad para que los aspirantes al título marquen diferencias y, para los colombianos, un primer examen serio en la lucha por posiciones de privilegio en una carrera que históricamente les ha sido esquiva.

Clasificación general del UAE Tour

