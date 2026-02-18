“Hicimos el peor partido desde que estoy acá”: Pablo Repetto luego de la derrota de Santa Fe

Pablo Repetto, exfutbolista y entrenador uruguayo que dirige a Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe no atraviesa su mejor momento futbolístico. Pese a que a comienzos de año el conjunto cardenal logró consagrarse campeón de la Superliga BetPlay, su rendimiento en la Liga BetPlay ha estado lejos de las expectativas.

El equipo capitalino marcha decimoquinto en la tabla de posiciones, con apenas siete puntos en siete partidos disputados, números que reflejan la irregularidad del semestre.

La más reciente caída fue una dura derrota 3-1 en condición de visitante contra Jaguares de Córdoba, resultado que profundizó las dudas sobre el funcionamiento del equipo.

Tras el encuentro, el entrenador uruguayo habló en rueda de prensa y fue autocrítico con el rendimiento de sus dirigidos: “Es difícil comparar, pero voy a hablar de hoy. Creo que hubo momentos justos que marcaron el partido. El segundo gol, apenas arrancando el segundo tiempo, fue un golpe duro. Si analizamos las variables de juego, tuvimos más la pelota y más llegadas que el rival”.

Además, agregó las fallas defensivas que tiene el equipo bogotano. “Independientemente de los tres goles, creo que fue solo una llegada más, pero siempre que llegaban nos convertían, y eso fue determinante. Un equipo no puede ganar si no es sólido en defensa. Hicimos el peor partido desde que estoy acá. Nos duele, hay que arreglar muchas cosas. No me voy conforme; este no es el camino que queremos”.

Repetto, agregó: “Tuvimos grandes errores defensivos en momentos cruciales del partido. Recibimos un gol en contra cuando habíamos comenzado el segundo tiempo y cuando habíamos implementado, o tratado de implementar, el plan B. Eso te genera mucha ansiedad, viene el nerviosismo, te hace no estar preciso y te desordena un poco".

Por otro lado, el uruguayo comparó la derrota contra América y la sufrida contra Jaguares. “El partido pasado fue otra historia, un juego más parejo que nos tocó perder; el de hoy es el peor rendimiento que he visto en el equipo. Debemos ocuparnos más y aprender que esto no puede volver a pasar”, mencionó.

Finalmente, el técnico se refirió al mercado de fichajes y a la conformación del plantel: “Sí, nos faltan dos cupos. Estamos evaluando las opciones, hay algunos jugadores que están avanzados. Esperaremos estos dos días para ver si se puede completar el grupo de 25 jugadores”.

Santa Fe buscará revertir esta difícil situación cuando enfrente el domingo, desde las 4:00 p. m., en El Campín, a Junior de Barranquilla.

