Isaac Del Toro ganó la etapa reina del UAE Tour y recuperó el liderato

El mexicano Isaac del Toro celebra su victoria en la etapa reina del UAE Tour 2026. Foto: AFP - FADEL SENNA

El mexicano Isaac Del Toro conquistó este sábado la sexta y penúltima etapa del UAE Tour 2026 y asumió el liderato de la clasificación general, en un golpe de autoridad en la montaña. La jornada también dejó un sabor agridulce para Colombia, pues Harold Tejada salió del podio provisional.

La joven promesa del UAE Team Emirates, quien partía con una desventaja de 21 segundos respecto al italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) logró revertir la situación en la subida decisiva. No solo neutralizó esa diferencia, sino que se permitió abrir un margen de 20 segundos antes de una última etapa llana que, en principio, no debería alterar la general, lo que lo perfila como campeón virtual.

Tras la etapa, el mexicano explicó que “no tenía otra opción que vaciarme en los últimos 2.500 metros, esperando que bastara para descolgar a Antonio Tiberi”. Su ataque fue contundente y el italiano no pudo responder a su ritmo.

En la cima de Jebel Hafeet, Del Toro, ya vencedor el pasado lunes, volvió a imponer condiciones. Cruzó la meta por delante del australiano Luke Plapp y del austríaco Felix Gal, quien ascendió al quinto lugar de la clasificación general.

La fracción presentó un exigente recorrido de 168 kilómetros entre Al Ain y Jebel Hafeet, con un ascenso final de 10,9 kilómetros al 6,9 % de pendiente media. Era la etapa reina de esta edición del UAE Tour, diseñada para escaladores y para definir buena parte de la suerte de la carrera.

Tejada cumplió una actuación combativa en la subida final. El huilense del Astana Qazaqstan Team terminó en la octava posición de la etapa, cruzando la meta a 36 segundos del ganador, un esfuerzo que lo mantuvo en la pelea, aunque sin la recompensa esperada en la general.

Ese resultado le hizo ceder un puesto en la clasificación. Tejada quedó a un minuto y 25 segundos del nuevo líder del UAE Tour y a solo 11 segundos del podio, que en este momento tiene al australiano Luke Plapp (Jayco AlUla) en la tercera posición.

El UAE Tour concluirá este domingo con una etapa plana en Abu Dabi, ideal para velocistas como el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates). La jornada final tendrá una extensión de 149 kilómetros y, salvo sorpresa mayúscula, definirá el campeón sin cambios en la cima.

