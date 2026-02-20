Publicidad

Colombia ya sabe contra quién jugará su último partido amistoso antes del Mundial 2026

La selección jugará su último partido amistoso tan solo unos días antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Daniel Montoya Ardila
21 de febrero de 2026 - 02:30 a. m.
Jugadores de Colombia forman antes de un partido amistoso contra la selección de Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.
Foto: EFE - Giorgio Viera
Cada falta menos para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. La selección de Colombia debutará el 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México contra Uzbekistán, pero antes del partido que significará el regreso a la cita orbital después de ocho años, el combinado patrio afrontará dos importantes compromisos amistosos en marzo.

Estos serán con Croacia, subcampeona del mundo en Rusia 2018 y tercera en Catar 2022, y Francia, campeona del mundo en Rusia 2018 y subcampeona en Catar 2022. Sin embargo, el duelo ante los galos no será el último antes del Mundial. Antes, el conjunto tricolor enfrentará a la selección de Jordania.

¿Cuándo y dónde será el partido de despedida de la selección de Colombia?

Este duelo será el domingo 7 de junio en San Diego, California. Apenas cuatro días antes del inicio de la Copa del Mundial y 10 días antes del debut de Colombia. Este encuentro marcará el cierre de la preparación mundialista del equipo nacional antes de afrontar su séptimo mundial en toda la historia.

¿Hay partidos previos entre Colombia y Jordania?

Parece que a colombianos y jordanos les gusta encontrarse justo antes de una Copa Mundial de la FIFA. El 6 de junio de 2014, apenas a seis días antes del inicio de Brasil 2014 y ocho días antes del debut de la tricolor ante Grecia, Colombia y Jordania se enfrentaron en lo que es el único registro entre ambas selecciones.

En aquella ocasión, el equipo de todos ganó 3-0 en Buenos Aires, Argentina, con goles de James Rodríguez, vigente en Colombia hasta la fecha, Juan Guillermo Cuadrado y Freddy Guarín, todos convocados para la Copa del Mundo en la tierra de la samba.

Ese fue el último cotejo de la selección de Colombia antes del Mundial en suelo brasileño, donde la tricolor firmó su mejor participación en una cita orbital. Quinto en la tabla general, cuatro partidos ganados y uno perdido.

¿Jordania juega la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La selección de la Confederación Asiática de Fútbol jugará su primera Copa del Mundo. Lo hará integrando el grupo J junto a Austria, Argelia y Argentina, que llega a Norteamérica 2026 con el deseo de retener el título mundial.

Su primer partido en un Mundial será el 16 de junio, nueve días después del amistoso con Colombia, contra Austria en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Seis días después enfrentará a Argelia en ese mismo estadio.

Finalmente, cerrará su participación, al menos en la fase de grupos, frente a la actual campeona del mundo, Argentina. Ese compromiso será el 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, la tercera ciudad más grande del estado de Texas.

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

